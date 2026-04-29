Kisah Luar Biasa Dony Tri Pamungkas, Makin Bersinar Bersama Persija Jakarta

JAKARTA – Performa bek sayap muda Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, kian menunjukkan grafik meningkat di bawah arahan Mauricio Souza. Pemain lincah ini bahkan sukses menyabet predikat pemain terbaik (Man of the Match) usai membantu Skuad Macan Kemayoran melumat Persis Solo dengan skor telak 4-0.

Pertarungan kedua tim tersebut merupakan bagian dari lanjutan kompetisi Super League 2025-2026. Laga sengit ini telah rampung digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 27 April 2026.

Sepanjang pertandingan, Dony tampil sangat disiplin mengawal sektor kiri pertahanan sekaligus aktif membantu serangan. Kerja kerasnya membuahkan hasil manis lewat torehan satu assist yang mengawali keran gol Persija dalam laga tersebut.

Dony mengungkapkan dalam setiap kesempatan, ia selalu bertekad memberikan kontribusi maksimal bagi Persija. Ia pun tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya atas pencapaian individu yang diraihnya.

Dony Tri Pamungkas (Foto: Persija Jakarta)

"Ya, Alhamdulillah saya bisa mendapatkan Man of the Match," kata Dony usai laga, dikutip Rabu (28/4/2026).