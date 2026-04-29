HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Santai Shayne Pattynama Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |01:01 WIB
Respons Santai Shayne Pattynama Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK
Pemain Persija Jakarta, Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)
JAKARTA – Bek sayap Persija Jakarta, Shayne Pattynama, memberikan respons santai menjelang laga bertajuk big match melawan Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pemain naturalisasi ini menilai Skuad Macan Kemayoran tidak perlu melakukan persiapan yang luar biasa spesifik untuk menghadapi sang rival abadi.

Duel panas kedua tim dijadwalkan terjadi pada pekan ke-31 kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Pertandingan tersebut bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 10 Mei 2026 mendatang.

Shayne mengakui pertemuan antara Persija dan Persib memang memikul gengsi besar dan selalu menjadi pusat perhatian publik sepak bola nasional. Namun, ia menekankan agar rekan-rekannya tetap tenang dan menikmati proses persiapan yang ada.

"Saya tidak ingin mengatakan ada persiapan khusus. Tentu saja ini pertandingan besar. Mereka bilang ini seperti El Clasico. Ya. Tapi saya rasa tidak perlu ada persiapan khusus," ujar Shayne, dikutip Rabu (29/4/2026).

Shayne Pattynama debut di laga Persita vs Persija @s.pattynama
Shayne Pattynama debut di laga Persita vs Persija @s.pattynama

1. Fokus pada Konsistensi Permainan

Menurut pemain bernomor punggung 18 ini, kunci menghadapi laga sebesar derby adalah dengan menjaga ritme kerja yang sudah dibangun selama ini tanpa harus merasa terbebani secara mental.

"Saya pikir kami harus melakukan apa yang selalu kami lakukan. Ya, kami harus sadar bahwa ini pertandingan besar, tetapi kami juga tidak perlu memberi tekanan berlebihan pada diri sendiri atau semacamnya," tambahnya.

 

