Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hendri Susilo Bocorkan Kunci Sukses Malut United Menang 7-0 atas PSBS Biak di Super League 2025-2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |09:45 WIB
Suasana laga PSBS Biak vs Malut United. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

SLEMAN – Pelatih Malut United, Hendri Susilo, tak dapat menutupi rasa bahagia usai timnya menghancurkan PSBS Biak dengan skor 7-0 di pekan ke-30 Super League 2025-2026, Selasa 28 April 2026. Apalagi kemenangan ini bukan sekadar raihan tiga poin biasa, melainkan rekor kemenangan terbesar sepanjang sejarah berdirinya klub.

Hasil fantastis ini sekaligus mengantarkan anak asuh Hendri Susilo merangsek naik ke peringkat ke-4 klasemen sementara dengan torehan 49 poin, memanaskan persaingan di papan atas.

1. Magis Pergantian Pemain

Meski mendominasi total sejak peluit pertama dibunyikan, Malut United sempat dibuat frustrasi oleh rapatnya barisan pertahanan PSBS Biak.

Sebanyak 16 tembakan dilepaskan sepanjang paruh pertama, namun hanya dua yang mengarah ke gawang. Skor kacamata 0-0 pun bertahan hingga turun minum.

Perubahan krusial terjadi saat memasuki babak kedua. Coach Hendri Susilo langsung menyuntikkan tenaga baru dengan memasukkan Abduh Lestaluhu dan Septian David Maulana.

Keputusan ini terbukti jitu karena hanya dalam kurun waktu 10 menit setelah babak kedua dimulai, Malut United langsung meledak dengan tiga gol beruntun melalui David Da Silva (51’), Septian David (58’), dan Yakob Sayuri (61’).

“Kami sempat mengalami kebuntuan di babak I. Setelah melakukan perubahan taktikal di babak II, gol yang dinantikan akhirnya datang juga,” jelas Hendri Susilo dalam konferensi pers usai laga, dikutip Rabu (29/4/2026).

Hendri Susilo. (Foto: Media Malut United)

2. Motivasi Ruang Ganti

Mentalitas pemain di lapangan ternyata tak lepas dari kata-kata pelecut semangat yang diberikan tim pelatih di saat jeda. Hendri mengungkapkan bahwa ia telah memprediksi bahwa satu gol pembuka akan meruntuhkan mental lawan dan membuka keran gol lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/49/3215315/dony_tri_pamungkas-SIzA_large.jpg
Kisah Luar Biasa Dony Tri Pamungkas, Makin Bersinar Bersama Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/49/3215314/shayne_pattynama-vEot_large.jpg
Respons Santai Shayne Pattynama Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/49/3215312/eksel_runtukahu-uqeU_large.jpg
4 Pemain Persija Jakarta Dipanggil Timnas Indonesia, Mauricio Souza Senang Ada Eksel Runtukahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/49/3215308/marcos_reina_percaya_diri_persik_kediri_bisa_menjegal_borneo_fc_menuju_gelar_juara_super_league_2025_2026-azpO_large.jpg
Marcos Reina Pede Persik Kediri Jegal Borneo FC Menuju Gelar Juara Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/28/51/1701213/piala-uber-2026-indonesia-vs-taiwan-sengit-skor-imbang-22-jelang-partai-penentuan-ter.webp
Piala Uber 2026: Indonesia vs Taiwan Sengit, Skor Imbang 2-2 Jelang Partai Penentuan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/29/jonatan_christie.jpg
Indonesia Tersingkir dari Piala Thomas 2026, Jonatan Christie Minta Maaf Gagal Sumbang Poin 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement