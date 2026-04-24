Dihajar Persebaya Surabaya di Kandang Sendiri, Malut United Incar Kebangkitan saat Hadapi PSBS Biak

TERNATE – Malut United menelan kekalahan menyakitkan 0-2 dari Persebaya Surabaya pada Kamis 23 April 2026 malam WIB. Hasil itu memperpanjang tren negatif Malut United yang belum menyentuh kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di Super League 2025-2026.

Meski sempat mendominasi di babak pertama dengan melancarkan tiga tembakan, Malut United harus menyerah di babak kedua setelah tim tamu mencetak gol melalui Milos Raickovic (73’) dan Francisco Rivera (90+1’). Hasil ini membuat Malut United tertahan di posisi kelima klasemen dengan raihan 46 poin dari 29 laga.

1. Permohonan Maaf Pelatih

Pelatih Malut United, Hendri Susilo, tak mampu menutupi kekecewaannya. Ia menyoroti kegagalan anak asuhnya dalam mengonversi peluang menjadi gol, meskipun secara organisasi permainan timnya mampu mengimbangi lawan.

“Secara permainan, kami tidak sepenuhnya kalah. Namun, masalah bagi kami adalah tidak bisa mencetak gol dan memanfaatkan peluang dengan maksimal,” kata coach Hendri Susilo dalam sesi jumpa pers, dikutip Jumat (24/4/2026).

Hendri Susilo. (Foto: Media Malut United)

Hendri pun secara terbuka menyampaikan rasa penyesalannya kepada publik Maluku Utara.

“Hasil minor ini sangat mengecewakan bagi pelatih, pemain, dan suporter. Kami memohon maaf karena belum bisa memberikan kemenangan buat masyarakat Maluku Utara,” tambahnya.