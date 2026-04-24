HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dihajar Persebaya Surabaya di Kandang Sendiri, Malut United Incar Kebangkitan saat Hadapi PSBS Biak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |16:01 WIB
Dihajar Persebaya Surabaya di Kandang Sendiri, Malut United Incar Kebangkitan saat Hadapi PSBS Biak
Suasana laga Malut United vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)
TERNATE Malut United menelan kekalahan menyakitkan 0-2 dari Persebaya Surabaya pada Kamis 23 April 2026 malam WIB. Hasil itu memperpanjang tren negatif Malut United yang belum menyentuh kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di Super League 2025-2026.

Meski sempat mendominasi di babak pertama dengan melancarkan tiga tembakan, Malut United harus menyerah di babak kedua setelah tim tamu mencetak gol melalui Milos Raickovic (73’) dan Francisco Rivera (90+1’). Hasil ini membuat Malut United tertahan di posisi kelima klasemen dengan raihan 46 poin dari 29 laga.

1. Permohonan Maaf Pelatih

Pelatih Malut United, Hendri Susilo, tak mampu menutupi kekecewaannya. Ia menyoroti kegagalan anak asuhnya dalam mengonversi peluang menjadi gol, meskipun secara organisasi permainan timnya mampu mengimbangi lawan.

“Secara permainan, kami tidak sepenuhnya kalah. Namun, masalah bagi kami adalah tidak bisa mencetak gol dan memanfaatkan peluang dengan maksimal,” kata coach Hendri Susilo dalam sesi jumpa pers, dikutip Jumat (24/4/2026).

Hendri Susilo. (Foto: Media Malut United)
Hendri Susilo. (Foto: Media Malut United)

Hendri pun secara terbuka menyampaikan rasa penyesalannya kepada publik Maluku Utara.

“Hasil minor ini sangat mengecewakan bagi pelatih, pemain, dan suporter. Kami memohon maaf karena belum bisa memberikan kemenangan buat masyarakat Maluku Utara,” tambahnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/49/3214444/manajer_tim_persib_bandung_umuh_muchtar_mengharamkan_pangeran_biru_menelan_kekalahan_dari_arema_fc_di_pekan_ke_29_super_league_2025_2026-XZCB_large.jpg
Persib Bandung vs Arema FC, Umuh Muchtar Haramkan Maung Bandung Telan Kekalahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/49/3214402/simak_kisah_taisei_marukawa_yang_mengaku_gajinya_setara_pemain_bintang_di_liga_jepang-vqlf_large.jpg
Kisah Taisei Marukawa, Calon Pemain Timnas Indonesia yang Blak-blakan Gajinya Setara Bintang Liga Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/49/3214376/simak_jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_arema_fc_di_super_league_2025_2026-9OFe_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Arema FC di Super League 2025-2026 Malam Ini: Maung Bandung Mengamuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/49/3214276/persib_bandung-zeKx_large.jpg
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Arema FC di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/24/11/1699561/juara-liga-inggris-bisa-ditentukan-lewat-produktivitas-gol-arsenal-atau-man-city-lebih-moncer-aim.webp
Juara Liga Inggris Bisa Ditentukan Lewat Produktivitas Gol: Arsenal atau Man City Lebih Moncer?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/dean_huijsen.jpg
Skandal Prostitusi Serie A Bikin Heboh, Real Madrid dan Barcelona Ikut Terseret
