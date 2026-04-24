Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Arema FC di Super League 2025-2026

BANDUNG – Persib Bandung bersiap menjamu Arema FC dalam laga krusial pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam WIB. Pertandingan ini menjadi panggung penting bagi armada Bojan Hodak untuk mengamankan poin penuh sekaligus memperlebar jarak dari kejaran Borneo FC di posisi kedua.

1. Larangan Suporter Tandang

Menjelang laga big match ini, manajemen Persib Bandung secara resmi melarang kehadiran Aremania di Stadion GBLA. Penegasan ini disampaikan oleh Head of Communications Persib, Adhi Pratama, merujuk pada Pasal 5 ayat 7 Regulasi Kompetisi Super League 2025-2026 yang masih mengharamkan kehadiran suporter tamu.

"Kami menghimbau rekan-rekan Aremania untuk tidak datang ke Stadion GBLA. Berdasarkan Pasal 5 ayat 7 regulasi musim ini, kehadiran suporter tamu masih dilarang. Kami berharap semua pihak menghormati aturan ini karena klub akan dimintai pertanggungjawaban penuh jika terjadi pelanggaran," tegas Adhi Pratama, dikutip Jumat (24/4/2026).

Sebagai langkah antisipasi, Panitia Pelaksana (Panpel) Persib telah diperintahkan untuk melakukan penyaringan ketat di seluruh area stadion sesuai Pasal 5 ayat 8 regulasi kompetisi. Langkah ini diambil demi memastikan jalannya transformasi sepak bola nasional tetap sesuai koridor hukum dan keselamatan yang ditetapkan federasi.

Aksi Thom Haye di laga Dewa United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 persib

2. Mentalitas Juara

Di sisi teknis, pemain andalan Persib, Eliano Reijnders, memastikan kondisi internal tim tetap solid meski pada laga sebelumnya hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Dewa United. Menurut pemain Timnas Indonesia ini, keberhasilan mencuri poin di laga sulit tersebut membuktikan bahwa mentalitas juara Maung Bandung tetap terjaga.