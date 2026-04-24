Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Arema FC di Super League 2025-2026 Malam Ini: Maung Bandung Mengamuk?

BANDUNG – Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Arema FC di Super League 2025-2026 malam ini sudah diketahui. Akankah Maung Bandung mengamuk?

Duel Persib Bandung vs Arema FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB. Partai ini diprediksi akan panas.

1. Grafik Penampilan

Sebab, Arema sedang dalam grafik positif usai merebut dua kemenangan beruntun. Singo Edan mengalahkan Persita Tangerang 1-0 dan menghajar Persis Solo 2-0 pekan lalu.

Sementara, Persib memasuki laga ini justru dengan tren yang kurang apik. Sang juara bertahan memang belum terkalahkan. Tapi, penampilannya banyak dikritik dalam tiga partai terakhir.

Terutama, Persib hanya menang tipis 3-2 saat menjamu Bali United dua pekan silam. Bahkan, di matchday sebelum ini, pasukan Bojan Hodak ditahan Dewa United 2-2.

Omong-omong laga melawan Dewa United, Persib mendapat banyak kerugian dari pertandingan tandang tersebut. Alhasil, mereka diprediksi mengamuk dan siap mencuri tiga poin lagi.