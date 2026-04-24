HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Arema FC, Umuh Muchtar Haramkan Maung Bandung Telan Kekalahan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |14:21 WIB
Persib Bandung vs Arema FC, Umuh Muchtar Haramkan Maung Bandung Telan Kekalahan
Manajer Tim Persib Bandung, Umuh Muchtar, mengharamkan Pangeran Biru menelan kekalahan dari Arema FC di pekan ke-29 Super League 2025-2026 (Foto: iLeague)
BANDUNG – Manajer Tim Persib Bandung, Umuh Muchtar, mengharamkan Pangeran Biru menelan kekalahan dari Arema FC di pekan ke-29 Super League 2025-2026. Apalagi, jumlah pertandingan akan semakin sedikit.

Persib akan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB. Duel ini krusial dalam perebutan gelar juara.

1. Kekuatan Mental

Aksi Thom Haye di laga Dewa United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 persib

Umuh menegaskan kekuatan mental menjadi faktor utama dalam menjaga posisi puncak klasemen hingga akhir musim. Saat ini, Persib memimpin klasemen dengan koleksi 65 poin.

Wak Haji –sapaan akrabnya- meminta tim besutan Bojan Hodak untuk tetap waspada dan tidak meremehkan lawan yang berada di papan tengah. Menurut Umuh, tidak ada ruang untuk kesalahan dalam enam pertandingan tersisa musim ini. 

Lebih lanjut, pria berkumis itu menekankan setiap laga harus dimaksimalkan dengan target kemenangan penuh. Umuh memotivasi timnya agar target itu tercapai, terkhusus dalam laga terdekat melawan Arema FC.

"Enam laga lagi, tidak ada kalah. Menang, menang, menang. Intinya itu dan tim tetap semangat," kata Umuh dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (24/4/2026).

Pria berusia 77 tahun itu juga menyoroti pentingnya menjaga fokus sepanjang pertandingan agar tidak kehilangan poin krusial. Ia menilai, setiap detail kecil dalam laga bisa menentukan peluang meraih gelar juara.

 

