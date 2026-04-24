Jamu Arema FC di GBLA, Bojan Hodak Pastikan Skuad Persib Bandung dalam Kekuatan Penuh

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengonfirmasi seluruh penggawa Maung Bandung dalam kondisi bugar dan siap meledak demi mengamankan poin sempurna di pekan ke-29 Super League 2025-2026. Menghadapi Arema FC, Hodak menargetkan kemenangan mutlak guna memperkokoh dominasi mereka di puncak klasemen sementara.

Persib Bandung akan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Jumat (24/4/2026) malam WIB. Laga tersebut akan menjadi krusial bagi Maung Bandung –julukan Persib.

Sebab diketahui, Persib sedang berupaya untuk menjaga takhta sebagai pemuncak klasemen. Laga ini juga menjadi momentum kebangkitan Persib setelah ditahan imbang Dewa United (2-2) di pekan sebelumnya.

1. Waspadai Ancaman Serangan Balik Arema FC

Hodak mengingatkan anak asuhnya untuk hati-hati terhadap Singo Edan –julukan Arema FC. Pelatih asal Kroasia menilai, Arema FC mempunyai strategi serangan balik yang berbahaya.

Aksi Thom Haye di laga Dewa United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 persib

"Besok akan menjadi pertandingan yang sulit. Arema tim yang kuat karena mereka memiliki pemain yang bagus dan bermain dengan baik. Mereka sangat berbahaya saat menyerang," kata Hodak dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (24/4/2026).

Walau demikian, Hodak mengatakan persiapan Persib Bandung sudah hampir 100 persen. Dia menyatakan, Maung Bandung siap tempur menghadapi Arema FC.