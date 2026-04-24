5 Pemain Bintang yang Pernah Berkarier di Persib Bandung dan Arema FC, Nomor 1 El Loco Gonzales!

Persib Bandung akan bersua Arema FC di laga pekan ke-29 Super League 2025-2026. Duel itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Jelang duel, tentu menarik melihat pemain-pemain yang pernah membela kedua kesebelasan. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

1. Cristian Gonzales

Pemain satu ini malang melintang di sepakbola Indonesia. El Loco lebih dulu membela Persib pada kurun 2009-2011. Setelah pergi ke sejumlah klub, ia baru berlabuh di Arema pada 2013-2017.

Ketajaman Gonzales tidak perlu diragukan lagi. Sayangnya, ia tidak sempat merasakan gelar juara liga bersama kedua kesebelasan.

2. Makan Konate

Pemain berpaspor Mali ini cukup melegenda di Indonesia. Konate bahkan ikut membantu Persib menuntaskan dahaga gelar juara saat merebut Liga Indonesia 2014 (kini bernama Super League).

Pesepakbola berusia 34 tahun ini berada di Persib hingga 2015. Setelah berkarier di T-Team (Malaysia) dan Sriwijaya FC, Konate melanjutkan perjalanannya ke Arema pada 2018-2019.

3. Noh Alam Shah

Pemain berpaspor Singapura ini melegenda bersama Arema. Klub asal Kota Malang itu adalah kesebelasan pertama yang dibela Along –sapaan akrabnya- di Indonesia.

Namanya melegenda setelah membawa Arema juara Liga Indonesia 2009-2010. Kelar membela Singo Edan pada 2011, Along bergabung dengan Persib Bandung di Liga Indonesia 2012.