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Shin Tae-yong Resmi Latih Persija Jakarta, Macan Kemayoran Pede Juara Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |14:07 WIB
Shin Tae-yong Resmi Latih Persija Jakarta, Macan Kemayoran <i>Pede</i> Juara Super League 2026-2027
Shin Tae-yong resmi latih Persija Jakarta. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
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JAKARTA – Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, resmi ditunjuk sebagai juru taktik baru Persija Jakarta. Kehadiran pelatih asal Korea Selatan tersebut menjadi langkah krusial bagi tim berjuluk Macan Kemayoran dalam menatap persaingan ketat di kompetisi musim 2026-2027.

Perkenalan Shin Tae-yong sebagai juru taktik baru skuad Persija Jakarta terbilang spesial. Hal tersebut dikarenakan ia diperkenalkan secara langsung ke publik di ‘kandang macan’, Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6/2026) siang WIB.

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Dalam konferensi pers itu, turut hadir Presiden Persija Mohamad Prapanca, Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas, dan Mantan Ketua Umum (Ketum) The Jakmania, Diky Soemarno.

1. Komitmen STY untuk Macan Kemayoran

Setelah diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih baru Persija, Shin Tae-yong langsung mengutarakan targetnya. Pria yang akrab disapa STY itu pun menegaskan target utamanya adalah membawa Persija makin berprestasi, tentunya dengan menjadi juara Super League 2026-2027.

Shin Tae-yong resmi jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Youtube/Persija Jakarta)
Shin Tae-yong resmi jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Youtube/Persija Jakarta)

"Saya Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala baru Persija," kata Shin Tae-yong, dikutip Senin (8/6/2026).

“Targetnya saya pastinya mendapatkan prestasi terbaik. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar penonton mau menyaksikan laga Persija. Dengan menjadi satu dengan pemain semoga bisa menjadi yang terbaik di Indonesia," tambahnya.

 

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