5 Fakta Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta, Nomor 1 Cetak Sejarah

Berikut lima fakta Shin Tae-yong jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Youtube/Persija Jakarta)

BERIKUT lima fakta Shin Tae-yong jadi pelatih Persija Jakarta. Salah satunya merupakan sejarah baru bagi kedua pihak.

Persija resmi menunjuk Shin sebagai pelatih anyar. Pria berkebangsaan Korea Selatan itu menggantikan Mauricio Souza yang diberhentikan pada akhir Super League 2025-2026.

Lantas, apa saja fakta di balik Shin Tae-yong menjadi pelatih Persija? Simak ulasan berikut ini.

5 Fakta Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta

1. Pelatih Asia Pertama

Shin menjadi pelatih asal Asia pertama dalam sejarah Persija Jakarta. Macan Kemayoran selama ini lebih sering ditukangi juru taktik asing asal Eropa atau Amerika Latin.

Tentu menarik melihat rekam jejak pria kelahiran Yeongdeok ini di Persija musim depan. Apalagi, Shin disebut-sebut punya filosofi yang berbeda dengan Souza.

2. Ikuti Jejak Luis Milla

Pria berkebangsaan Korea Selatan ini mengikuti jejak pendahulunya di Timnas Indonesia yakni Luis Milla. Keduanya sama-sama menangani Skuad Garuda lebih dulu, lalu pindah haluan ke klub di Liga Indonesia.

Milla lebih dulu melakukannya bersama Persib Bandung pada 2021-2023. Sayangnya, pria asal Spanyol itu memilih mengundurkan diri meski sudah meletakkan fondasi yang kuat.

3. Target Juara

Kehadiran Shin semakin menegaskan target Persija Jakarta untuk menjadi juara Super League 2026-2027. Pemecatan Souza memang tidak terlepas dari kegagalan menyabet titel musim lalu.

Tekanan buat Shin semakin ketat. Sebab, Persija berambisi menjadi kampiun musim depan yang sekaligus bertepatan dengan peringatan ulang tahun Kota Jakarta yang ke-500!