Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Fakta Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta, Nomor 1 Cetak Sejarah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |14:00 WIB
5 Fakta Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta, Nomor 1 Cetak Sejarah
Berikut lima fakta Shin Tae-yong jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Youtube/Persija Jakarta)
A
A
A

BERIKUT lima fakta Shin Tae-yong jadi pelatih Persija Jakarta. Salah satunya merupakan sejarah baru bagi kedua pihak.

Persija resmi menunjuk Shin sebagai pelatih anyar. Pria berkebangsaan Korea Selatan itu menggantikan Mauricio Souza yang diberhentikan pada akhir Super League 2025-2026.

Lantas, apa saja fakta di balik Shin Tae-yong menjadi pelatih Persija? Simak ulasan berikut ini.

5 Fakta Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta

1. Pelatih Asia Pertama

Gaji Shin Tae Yong di Persija (Foto: Dok. Okezone)

Shin menjadi pelatih asal Asia pertama dalam sejarah Persija Jakarta. Macan Kemayoran selama ini lebih sering ditukangi juru taktik asing asal Eropa atau Amerika Latin.

Tentu menarik melihat rekam jejak pria kelahiran Yeongdeok ini di Persija musim depan. Apalagi, Shin disebut-sebut punya filosofi yang berbeda dengan Souza.

2. Ikuti Jejak Luis Milla

Luis Milla

Pria berkebangsaan Korea Selatan ini mengikuti jejak pendahulunya di Timnas Indonesia yakni Luis Milla. Keduanya sama-sama menangani Skuad Garuda lebih dulu, lalu pindah haluan ke klub di Liga Indonesia.

Milla lebih dulu melakukannya bersama Persib Bandung pada 2021-2023. Sayangnya, pria asal Spanyol itu memilih mengundurkan diri meski sudah meletakkan fondasi yang kuat.

3. Target Juara

Shin Tae-yong resmi jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Youtube/Persija Jakarta)

Kehadiran Shin semakin menegaskan target Persija Jakarta untuk menjadi juara Super League 2026-2027. Pemecatan Souza memang tidak terlepas dari kegagalan menyabet titel musim lalu.

Tekanan buat Shin semakin ketat. Sebab, Persija berambisi menjadi kampiun musim depan yang sekaligus bertepatan dengan peringatan ulang tahun Kota Jakarta yang ke-500!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/49/3223281/shin_tae_yong_resmi_menjadi_pelatih_persija_jakarta-e0vL_large.jpg
Resmi! Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/49/3223127/rizky_ridho_dan_sty-kVQ5_large.jpg
7 Pemain yang Berpotensi Reuni dengan Shin Tae-yong di Persija
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/49/3223118/shin_taeyong-kVTc_large.jpg
Shin Tae-yong Dikabarkan Melatih Persija Musim Depan, Diperkenalkan Senin Besok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/49/3222619/persija_jakarta_total_mencoret_tujuh_pemain_asingnya_setelah_melepas_empat_nama_lain-i1B2_large.jpg
Persija Jakarta Coret 7 Pemain Asing! Resmi Lepas Carlos Eduardo dan Jean Mota, Alaeddine Ajaraie Dikembalikan
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/08/11/1715137/christian-eriksen-kembali-kolaps-di-lapangan-saat-uji-cobadenmark-vs-ukraina-vji.webp
Christian Eriksen Kembali Kolaps di Lapangan saat Uji CobaÂ Denmark vs Ukraina
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/07/timnas_indonesia.jpg
Head to Head Timnas Indonesia Vs Tim Afrika: Bisa Menang Telak Lawan Mozambik?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement