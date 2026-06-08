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Latih Persija Jakarta, Shin Tae-yong Akui Tertarik Boyong Pemain Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |14:45 WIB
Latih Persija Jakarta, Shin Tae-yong Akui Tertarik Boyong Pemain Timnas Indonesia
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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JAKARTA – Pelatih baru Persija Jakarta, Shin Tae-yong mengonfirmasi tertarik untuk membawa sejumlah mantan anak asuhnya di Timnas Indonesia ke skuad Macan Kemayoran. Itu berarti ada peluang Persija akan bernuasa tim Garuda di Super League 2026-2027.

Ya, era baru Persija Jakarta resmi dimulai. Manajemen Macan Kemayoran secara resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih baru untuk menggantikan posisi Mauricio Souza yang didepak usai berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut diperkenalkan secara langsung kepada publik di Jakarta International Stadium (JIS) pada Senin (8/6/2026) siang WIB. Kehadiran mantan juru taktik Timnas Indonesia periode 2019-2025 ini sekaligus mengukir sejarah baru sebagai pelatih asing asal Asia pertama yang menukangi Persija.

1. Sinyal Aroma Timnas

Setelah resmi menjabat, Shin Tae-yong langsung melemparkan sinyal panas terkait perburuan pemain baru. Ia tidak menampik adanya ketertarikan untuk memboyong deretan mantan anak asuhnya di skuad Garuda demi mendongkrak performa Persija di musim baru.

“Pasti ada niat saya membawa pemain-pemain Timnas (Indonesia) sebelumnya. Tetapi kan kita juga harus melihat masing-masing pemainnya seperti apa. Contohnya seperti kontrak, yang masih terkait dengan tim-tim mereka sekarang,” ungkap Shin Tae-yong di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Selain membahas pilar lokal, Shin Tae-yong juga memberikan respons positif terkait rekrutan asing baru Persija, termasuk berapa anggaran yang disiapkan. Dalam momen itu, STY pun membocorkan bahwa bintang Borneo FC tersebut sudha dikontrak Persija.

"Untuk Peralta memang sudah dikontrak, saya sudah dengar. Saya senang. Jadi, ingin sambut Peralta dengan sangat senang hati," tambahnya.

 “Untuk masalah transfer pemain, berapanya itu belum tahu juga. Pastinya kita akan diskusi bersama dengan Prapanca dengan owner Persija Jakarta. Pastinya kita akan membawa pemain-pemain yang lebih baik, agar Liga Indonesia bisa berkembang,” jelasnya.

 

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