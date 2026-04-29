HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Pesut Etam Gusur Persib Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |17:36 WIB
Hasil Persik Kediri vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Pesut Etam Gusur Persib Bandung
Borneo FC menang 1-0 atas Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@borneofc.id)
KEDIRI – Hasil Persik Kediri vs Borneo FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Rabu (29/4/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Pesut Etam.

Gol tunggal kemenangan Borneo FC dicetak oleh Koldo Obieta (55’). Tiga poin ini membuat raihan mereka menjadi 69 poin dari 30 laga dan unggul sementara 3 angka dari Persib Bandung di urutan 2.

Persik Kediri vs Borneo FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@borneofc.id)
Persik Kediri vs Borneo FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Jalannya Pertandingan

Pada babak pertama, kedua tim langsung bermain agresif sejak menit awal pertandingan. Persik Kediri memperoleh peluang emas pada menit ketujuh lewat sontekan Jose Enrique, tetapi masih mampu diamankan Nadeo Argawinata.

Borneo FC perlahan mulai menguasai ritme permainan setelah tekanan awal dari tuan rumah. Meski begitu, lini pertahanan Persik Kediri masih mampu meredam sejumlah upaya serangan tim tamu.

Jual beli serangan terus terjadi sepanjang paruh pertama pertandingan. Namun hingga laga memasuki menit ke-30, belum ada gol yang berhasil diciptakan kedua tim.

Borneo FC sempat memberikan ancaman serius pada menit ke-39 melalui peluang Koldo Obieta. Akan tetapi, skor imbang tanpa gol tetap bertahan hingga turun minum.

 

