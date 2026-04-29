4 Klub Super League yang Pemainnya Paling Banyak Dipanggil John Herdman di TC Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026, Nomor 1 Persija Jakarta!

BERIKUT empat klub Super League yang pemainnya paling banyak dipanggil John Herdman di TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Salah satunya adalah Persija Jakarta!

PSSI mengumumkan daftar panggilan untuk pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Sesi itu akan dihelat di Jakarta pada 26-30 Mei.

Sejumlah kejutan muncul dalam daftar panggil dari Herdman. Namun, dari nama-nama itu, ada empat klub yang pemainnya paling banyak dipanggil. Siapa saja?

1. Persija Jakarta

Macan Kemayoran lagi-lagi jadi penyumbang terbanyak di skuad Timnas Indonesia. Terdapat empat pemain Persija yang dipanggil yakni Shayne Pattynama, Fajar Fathur Rahman, Witan Sulaeman, dan Eksel Runtukahu.

Sebetulnya, masih ada beberapa nama berlabel Timnas Indonesia di skuad Persija musim ini. Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Mauro Zijlstra, bahkan tidak masuk dalam daftar tersebut.

2. Persib Bandung

Pangeran Biru menjadi penyumbang terbanyak kedua di skuad Timnas Indonesia. Tiga nama dipanggil dari Persib yakni Marc Klok, Thom Haye, dan Saddil Ramdani. Trio itu cukup menarik.

Herdman tampaknya ingin melihat lebih dulu seperti apa kinerja Klok, Haye, dan Saddil. Maklum, ketiga pemain itu sebelumnya absen dalam FIFA Series 2026 pada Maret silam.