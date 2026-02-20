Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ketar-ketir Dengar John Herdman Sebut Timnas Indonesia Underdog di Piala AFF 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |15:30 WIB
Media Vietnam Ketar-ketir Dengar John Herdman Sebut Timnas Indonesia <i>Underdog</i> di Piala AFF 2026
Media Vietnam ketar-ketir mendengar John Herdman menyebut Timnas Indonesia sebagai underdog di Piala AFF 2026 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, khawatir mendengar pendapat pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Pasalnya, ia menyebut Skuad Garuda sebagai underdog jelang Piala AFF 2026.

Herdman akan memimpin Timnas Indonesia di ajang dua tahunan tersebut. Piala AFF 2026 akan jadi pengalaman pertama buat sang pelatih asal Inggris.

1. Underdog

Hasil Drawing Piala AFF 2026 (Foto: Youtube/SPORTSTARS - MNC Channels)

Ada pun, Piala AFF 2026 akan digelar 24 Juli hingga 26 Agustus. Timnas Indonesia masuk dalam Grup A bersama Timnas Vietnam, Timnas Singapura, Timnas Kamboja, dan pemenang antara Timnas Brunei Darussalam vs Timnas Timor Leste.

Dalam wawancara usai drawing di Jakarta, Herdman menyebut Timnas Indonesia sebagai underdog. Namun, ia siap membawa Tim Merah Putih menulis ulang sejarah dengan meraih trofi itu untuk pertama kali.

“Semoga kami bisa membawa tim underdog melangkah ke tempat yang belum pernah dicapai sebelumnya,” kata Herdman, seperti dimuat laman resmi ASEAN United.

2. Taktik Psikologis

Pernyataan itu justru membuat media Vietnam The Thao 247 ketar-ketir. Mereka menduga itu adalah taktik psikologis yang dilancarkan Herdman agar para pesaing lengah.

"Menjelang ASEAN Cup 2026, pelatih John Herdman secara jujur mengakui Indonesia belum menjadi pesaing utama,” tulis The Thao 247, dikutip Jumat (20/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/51/3201709/john_herdman_sudah_tidak_sabar_memimpin_timnas_indonesia_di_piala_aff_2026-tdTO_large.jpg
John Herdman Sudah Tak Sabar Pimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/51/3198233/berikut_dua_pemain_keturunan_eropa_yang_berpotensi_dinaturalisasi_jelang_piala_aff_2026-FcVz_large.jpg
2 Pemain Keturunan Eropa yang Berpotensi Dinaturalisasi Jelang Piala AFF 2026, Nomor 1 Pernah Menolak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/51/3196830/pengamat_sepakbola_nasional_meragukan_kiprah_john_herdman_di_timnas_indonesia_pada_piala_aff_2026-Fqw2_large.jpg
Pengamat Sepakbola Nasional Ragu John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/51/3196462/timnas_indonesia-RVWA_large.jpg
Kapan Timnas Indonesia Main di Piala AFF 2026? Ini Jadwal dan Formatnya
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/19/51/1678819/indonesia-tuan-rumah-kejuaraan-anggar-kadet-dan-junior-asia-2026-siap-turunkan-kekuatan-penuh-dri.webp
Indonesia Tuan Rumah Kejuaraan Anggar Kadet dan Junior Asia 2026, Siap Turunkan Kekuatan Penuh
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/06/marc_marquez_menjalani_tes_pramusim_motogp_2026.jpg
Marc Marquez Bakal Pecahkan Rekor Gila Valentino Rossi di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement