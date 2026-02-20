Media Vietnam Ketar-ketir Dengar John Herdman Sebut Timnas Indonesia Underdog di Piala AFF 2026

Media Vietnam ketar-ketir mendengar John Herdman menyebut Timnas Indonesia sebagai underdog di Piala AFF 2026 (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, The Thao 247, khawatir mendengar pendapat pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Pasalnya, ia menyebut Skuad Garuda sebagai underdog jelang Piala AFF 2026.

Herdman akan memimpin Timnas Indonesia di ajang dua tahunan tersebut. Piala AFF 2026 akan jadi pengalaman pertama buat sang pelatih asal Inggris.

1. Underdog

Ada pun, Piala AFF 2026 akan digelar 24 Juli hingga 26 Agustus. Timnas Indonesia masuk dalam Grup A bersama Timnas Vietnam, Timnas Singapura, Timnas Kamboja, dan pemenang antara Timnas Brunei Darussalam vs Timnas Timor Leste.

Dalam wawancara usai drawing di Jakarta, Herdman menyebut Timnas Indonesia sebagai underdog. Namun, ia siap membawa Tim Merah Putih menulis ulang sejarah dengan meraih trofi itu untuk pertama kali.

“Semoga kami bisa membawa tim underdog melangkah ke tempat yang belum pernah dicapai sebelumnya,” kata Herdman, seperti dimuat laman resmi ASEAN United.

2. Taktik Psikologis

Pernyataan itu justru membuat media Vietnam The Thao 247 ketar-ketir. Mereka menduga itu adalah taktik psikologis yang dilancarkan Herdman agar para pesaing lengah.

"Menjelang ASEAN Cup 2026, pelatih John Herdman secara jujur mengakui Indonesia belum menjadi pesaing utama,” tulis The Thao 247, dikutip Jumat (20/2/2026).