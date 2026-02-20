Kisah Alfin Faiz Kelilauw, Bek Muda Garudayaksa FC yang Direkomendasikan Andik Vermansah untuk Dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia

KISAH Alfin Faiz Kelilauw menarik untuk diulas. Sebab, bek muda Garudayaksa FC itu direkomendasikan Andik Vermansah untuk dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia.

Herdman tengah berkeliling memantau laga-laga sepakbola di Indonesia. Sejak ditunjuk pada Januari 2026, ia telah menyaksikan sejumlah pertandingan di kasta teratas alias Super League 2025-2026.

Belum lama ini, Herdman juga terbang ke Eropa untuk memantau pemain-pemain diaspora Timnas Indonesia. Itu memang sudah jadi bagian dari tugasnya selaku arsitek Skuad Garuda.

1. Pantau Championship 2025-2026

Yang menarik, Herdman tidak hanya menyaksikan langsung pertandingan Super League. Akhir pekan kemarin, tepatnya Sabtu 14 Februari 2026, ia menonton laga di level Championship atau Liga 2 antara Garudayaksa FC vs Persekat Tegal di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.

Sontak saja kedatangan Herdman memunculkan spekulasi ada salah satu pemain dari kedua tim yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia pada FIFA Series 2026. Kebetulan, di kubu Garudayaksa ada Andik.

Pemain asal Jawa Timur itu tercatat memiliki 30 penampilan bersama Timnas Indonesia dengan torehan 2 gol dan 8 assist menurut data Transfermarkt. Namun, Andik sudah tidak dipanggil sejak 2019.