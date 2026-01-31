Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ekspresi Terpukul Budi Sudarsono Lihat Sriwijaya FC Kalah 0-15 dari Adhyaksa FC Banten

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |10:59 WIB
Ekspresi Terpukul Budi Sudarsono Lihat Sriwijaya FC Kalah 0-15 dari Adhyaksa FC Banten
Pelatih Sriwijaya FC, Budi Sudarsono. (Foto: Instagram/budiphyton13)
A
A
A

SERANG – Malam kelam menyelimuti Sriwijaya FC saat bertandang ke markas Adhyaksa FC dalam lanjutan pekan ke-18 Grup A Championship 2025-2026. Bermain di Banten International Stadium pada Kamis 29 Januari 2026 malam, tim asuhan Budi Sudarsono itu harus menelan pil pahit setelah dihancurkan tuan rumah dengan skor fantastis 0-15.

Kekalahan memilukan ini tercatat sebagai salah satu hasil paling buruk dalam sejarah profesional Sriwijaya FC. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertahanan tim tamu seolah runtuh menghadapi gelombang serangan bertubi-tubi dari anak asuh Adhyaksa FC yang tampil sangat agresif.

1. Hujan Gol di Banten

Pesta gol Adhyaksa FC dimulai sangat dini ketika Makan Konate menjebol gawang Sriwijaya FC saat laga baru berjalan satu menit. Tak butuh waktu lama, Konate kembali mencetak gol di menit ke-5, disusul oleh aksi Ramiro Fergonzi pada menit ke-15.

Namun, panggung utama babak pertama menjadi milik Adilson Silva yang sukses menyarangkan empat gol (24', 34', 36', 44'), menutup paruh waktu dengan keunggulan 7-0.

Budi Sudarsono
Budi Sudarsono

Dominasi tuan rumah tidak mengendur di babak kedua. Alih-alih memberikan perlawanan, lini belakang Sriwijaya FC justru semakin terbuka. Adilson Silva menambah dua gol lagi pada menit ke-48 dan 64 untuk melengkapi torehan enam golnya.

Sementara itu, Miftahul Hamdi tidak mau ketinggalan dengan mencetak hattrick cepat di menit 71, 75, dan 82. Makan Konate (74') dan Ramiro Fergonzi (66', 90+4') kemudian menyempurnakan trigol mereka masing-masing untuk menutup laga dengan skor telak 15-0.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/51/3196845//peter_withe_hampir_ditonjok_budi_sudarsono_di_piala_aff_2007_peterwithe-JM54_large.jpg
Kisah Peter Withe yang Hampir Kena Tonjok Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2007
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/49/3176512//rahmad_darmawan-WsQB_large.png
Tunjuk Rahmad Darmawan sebagai Pelatih Baru, Persipura Jayapura Targetkan Lolos ke Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/49/3153503//pt_lib_ganti_nama_liga_1_jadi_super_league-JRpI_large.jpg
PT LIB Resmi Ganti Nama Liga 1 Jadi Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/51/3131186//persija_jakarta_vs_persebaya_surabaya-i1dN_large.jpg
5 Pemain yang Pernah Berkarier di Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya, Nomor 1 Bek Andalan Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement