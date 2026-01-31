Ekspresi Terpukul Budi Sudarsono Lihat Sriwijaya FC Kalah 0-15 dari Adhyaksa FC Banten

SERANG – Malam kelam menyelimuti Sriwijaya FC saat bertandang ke markas Adhyaksa FC dalam lanjutan pekan ke-18 Grup A Championship 2025-2026. Bermain di Banten International Stadium pada Kamis 29 Januari 2026 malam, tim asuhan Budi Sudarsono itu harus menelan pil pahit setelah dihancurkan tuan rumah dengan skor fantastis 0-15.

Kekalahan memilukan ini tercatat sebagai salah satu hasil paling buruk dalam sejarah profesional Sriwijaya FC. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertahanan tim tamu seolah runtuh menghadapi gelombang serangan bertubi-tubi dari anak asuh Adhyaksa FC yang tampil sangat agresif.

1. Hujan Gol di Banten

Pesta gol Adhyaksa FC dimulai sangat dini ketika Makan Konate menjebol gawang Sriwijaya FC saat laga baru berjalan satu menit. Tak butuh waktu lama, Konate kembali mencetak gol di menit ke-5, disusul oleh aksi Ramiro Fergonzi pada menit ke-15.

Namun, panggung utama babak pertama menjadi milik Adilson Silva yang sukses menyarangkan empat gol (24', 34', 36', 44'), menutup paruh waktu dengan keunggulan 7-0.

Budi Sudarsono

Dominasi tuan rumah tidak mengendur di babak kedua. Alih-alih memberikan perlawanan, lini belakang Sriwijaya FC justru semakin terbuka. Adilson Silva menambah dua gol lagi pada menit ke-48 dan 64 untuk melengkapi torehan enam golnya.

Sementara itu, Miftahul Hamdi tidak mau ketinggalan dengan mencetak hattrick cepat di menit 71, 75, dan 82. Makan Konate (74') dan Ramiro Fergonzi (66', 90+4') kemudian menyempurnakan trigol mereka masing-masing untuk menutup laga dengan skor telak 15-0.