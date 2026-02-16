John Herdman Panggil Reno Salampessy ke Timnas Indonesia Setelah Menggila di Laga Persipura Jayapura vs Barito Putera?

PANGGUNG Championship 2025-2026 mendadak gempar. Di tengah misi blusukan pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, sebuah performa fenomenal lahir dari kaki penyerang muda Persipura Jayapura, Reno Salampessy.

Pemain berusia 18 tahun itu tampil begitu dominan saat membawa Persipura melumat Barito Putera dengan skor telak 4-1 di Stadion Lukas Enembe, Minggu 15 Februari 2026. Reno tidak hanya mencetak brace (dua gol), tetapi juga menunjukkan mentalitas baja di hadapan 20.270 pasang mata.

Putra dari bek legendaris Ricardo Salampessy ini sukses mempermalukan barisan pertahanan lawan yang dikawal pemain berpengalaman sekelas Fabiano Beltrame. Kecepatan dan ketenangan Reno menjadi kunci kemenangan yang sekaligus membawa skuad Mutiara Hitam mengkudeta puncak klasemen Grup B dengan koleksi 40 poin.

1. Misi Blusukan John Herdman di Kasta Kedua

Kehadiran John Herdman di tribun penonton kompetisi kasta kedua belakangan ini memang menjadi sorotan. Mantan pelatih Timnas Kanada tersebut kedapatan tidak hanya memantau Super League, tetapi juga turun langsung ke pertandingan Championship demi mencari berlian tersembunyi.

Herdman menekankan bahwa memantau kompetisi kasta kedua sangat penting, terutama untuk menemukan talenta muda potensial demi masa depan Skuad Garuda. Strategi blusukan pelatih asal Inggris ini seolah memberikan sinyal positif bagi para pemain lokal yang tengah naik daun.

Herdman, yang ditemani agen Dusan Bogdanovic saat memantau laga di kasta bawah, mengakui bahwa dirinya memiliki misi khusus untuk melihat langsung kualitas pemain di lapangan, bukan sekadar statistik. Meledaknya performa Reno Salampessy di saat Herdman sedang aktif bersafari tentu memicu spekulasi kuat mengenai peluang sang penyerang masuk dalam radar panggilan Timnas.