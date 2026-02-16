Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kabar Baik! Beckham Putra Siap Turun di Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |07:27 WIB
Beckham Putra sudah pulih dari cedera dan siap turun di laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC (Foto: AFC)
Beckham Putra sudah pulih dari cedera dan siap turun di laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC (Foto: AFC)
BANDUNG Beckham Putra sudah pulih dari cedera dan siap turun di laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026. Hal itu tentu jadi kabar baik buat Bobotoh.

Duel Persib Bandung vs Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 18 Februari 2026 pukul 19.15 WIB. Laga ini krusial buat Maung Bandung.

1. Kekuatan Penuh

Ratchaburi FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC/Vachira Kalong)
Ratchaburi FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC/Vachira Kalong)

Persib tertinggal agregat tiga gol usai kalah di leg pertama dari Ratchaburi dengan skor 0-3. Mereka harus menang dengan selisih empat gol jika ingin lolos ke perempatfinal.

Oleh karena itu, pelatih Bojan Hodak diprediksi akan menurunkan kekuatan penuh. Kabar baiknya, Beckham sudah pulih dari cedera.

2. Sudah Berlatih

Menurut keterangan resmi Persib, pemain berusia 24 tahun itu sudah kembali ikut dalam sesi latihan. Beckham pun bersemangat menatap pertandingan melawan Ratchaburi FC.

"Sejak Sabtu, 14 Februari 2026, Beckham sudah mulai bergabung dalam sesi latihan tim secara penuh," tulis laman resmi Persib, dikutip Senin (16/2/2026).

 

