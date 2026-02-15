Ngamuk Juventus Kalah dari Inter Milan 2-3, Giorgio Chiellini Minta Kepala Wasit Serie A Mundur!

Giorgio Chiellini berang melihat Juventus kalah 2-3 dari Inter Milan karena wasit yang tampil buruk (Foto: Juventus)

MILAN – Direktur Pengembangan Strategi Sepakbola Juventus, Giorgio Chiellini, mengamuk usai timnya kalah 2-3 dari Inter Milan di giornata 25 Liga Italia 2025-2026. Ia meminta kepala wasit Serie A, Gianluca Rocchi, untuk mundur saja dari jabatannya.

Laga Inter Milan vs Juventus itu berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Minggu (15/2/2026) dini hari WIB. Pertandingan berjalan dramatis dengan lima gol tercipta.

Inter Milan vs Juventus di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Juventus)

Tiga gol Inter dicetak oleh bunuh diri Andrea Cambiaso (17’), Pio Esposito (76’), dan Piotr Zielinski (90’). Sedangkan, dua gol Juventus dihasilkan Cambiaso (26’) dan Manuel Locatelli (83’).

1. Merasa Dirugikan

Namun, di laga itu, Juventus dirugikan dengan kartu merah yang menimpa Pierre Kalulu di menit ke-42. Bek asal Prancis itu diusir keluar setelah mendapatkan dua kartu kuning usai dinilai melanggar Alessandro Bastoni.

Sebelum keluar lapangan, Kalulu sempat membuat gerakan yang meminta wasit mengecek VAR. Lantaran kartu merah itu didahului kartu kuning kedua, secara aturan sang pengadil tak bisa melakukannya.

Chiellini lantas marah-marah usai pertandingan. Ia mendesak agar penggunaan VAR direvisi dalam beberapa tahun ke depan.