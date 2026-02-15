Hasil Piala FA 2025-2026 Semalam: Liverpool vs Brighton 3-0, Manchester City Hajar Salford City 2-0

HASIL Piala FA 2025-2026 semalam, Sabtu 14 Februari, sudah diketahui. Liverpool menang telak 3-0 atas Brighton & Hove Albion, sementara Manchester City mengalahkan Salford City 2-0.

Tujuh pertandingan babak keempat Piala FA 2025-2026 digelar Sabtu 14 Februari malam WIB. Sejauh ini hanya ada satu kejutan tercipta.

1. Skuad Rotasi Manchester City

Manchester City vs Salford City di Piala FA 2025-2026 (Foto: Manchester City)

Duel Man City vs Salford City itu digelar di Stadion Etihad, Manchester, Inggris. The Citizens memilih merotasi skuad di tengah jadwal padat lantaran hanya menghadapi tim dari divisi ketiga.

Gol bunuh diri Alfie Dorrington (6’) dan lesatan Marc Guehi (81’) memastikan Man City melaju ke babak kelima Piala FA 2025-2026. Jejak mereka diikuti West Ham United, Norwich City, dan Southampton.

Kejutan tercipta di laga Burnley vs Mansfield di Stadion Turf Moor. The Clarets kalah 1-2 dari tim yang berkompetisi di divisi dua!

Sementara, duel sesama wakil Premier League tersaji di Stadion Villa Park antara Aston Villa vs Newcastle United. Tuan rumah sayangnya harus menelan kekalahan 1-3!