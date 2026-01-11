Hasil Piala FA 2025-2026 Semalam: Chelsea vs Charlton 5-1, Tottenham Hotspur vs Aston Villa 1-2

PUTARAN ketiga Piala FA 2025-2026 yang baru saja berlangsung malam ini, Minggu (11/1/2026), menyajikan drama yang kontras bagi dua raksasa London. Sementara Chelsea merayakan era baru di bawah asuhan Liam Rosenior dengan kemenangan telak, Tottenham Hotspur justru harus tertunduk lesu setelah dipaksa menyerah oleh tamunya, Aston Villa.

1. Debut Manis Liam Rosenior Bersama The Blues

Era kepemimpinan Liam Rosenior di Stamford Bridge resmi dimulai dengan hasil yang meyakinkan. Menghadapi Charlton Athletic dari kasta kedua, Chelsea sukses mengamankan tiket ke putaran keempat lewat kemenangan besar 5-1.

Meski skor akhir terlihat mencolok, Chelsea sempat kesulitan membongkar pertahanan tim tamu hingga menjelang jeda. Jorrel Hato akhirnya memecah kebuntuan di akhir babak pertama, disusul sundulan Tosin Adarabioyo yang memanfaatkan umpan matang Facundo Buonanotte tak lama setelah babak kedua dimulai.

Charlton sempat memberikan perlawanan dan memperkecil ketertinggalan melalui aksi Miles Leaburn pada menit ke-60. Namun, kebangkitan tim tamu langsung dipadamkan oleh gol Marc Guiu hanya berselang dua menit kemudian.

Charlton vs Chelsea. (Foto: Instagram/chelseafc)

Chelsea kemudian menyempurnakan kemenangan lewat dua gol tambahan dari Pedro Neto dan Enzo Fernandez di masa injury time. Kemenangan ini menjadi modal krusial bagi Rosenior sebelum menghadapi Arsenal di semifinal Piala Liga Inggris 2025-2026 pekan depan.

2. Tottenham Terpuruk, Villa Melenggang ke Putaran Selanjutnya

Nasib berbeda dialami Tottenham Hotspur di London Utara. Skuad asuhan Thomas Frank harus merelakan langkah mereka terhenti di babak ketiga setelah takluk 1-2 dari Aston Villa.