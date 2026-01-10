Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

John Herdman Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Siap Lawan Arsenal hingga Liverpool di Piala FA 2025-2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |11:01 WIB
John Herdman Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Siap Lawan Arsenal hingga Liverpool di Piala FA 2025-2026!
John Herdman bahagia karena Ole Romeny berpotensi lawan klub-klub top Liga Inggris. (Foto: FIFA.com)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia John Herdman dijamin bahagia saat ini. Sebab, penyerang Timnas Indonesia yang membela Oxford United, Ole Romeny, berpotensi melawan Arsenal hingga Liverpool di Piala FA 2025-2026.

Kesempatan menghadapi klub-klub top dunia dapat dijadikan pengalaman berharga bagi Ole Romeny. Sebab, kesempatan menantang klub-klub yang dihuni pesepakbola top dunia tidak datang setiap saat.

Jay Idzes rutin lawan pesepakbola top dunia. (Foto: Instagram/jayidzes)es
Kecuali, Ole Romeny atau pemain Timnas Indonesia lain berkiprah di kompetisi top Eropa seperti yang dijalani kapten skuad Garuda, Jay Idzes. Berhubung membela klub Serie A Sassuolo, Jay Idzes rutin menantang pemain-pemain top dunia setiap pekannya.

1. Ole Romeny Bantu Oxford United Menang atas MK Dons

Dini hari tadi, Oxford United tandang ke markas MK Dons di lanjutan babak ketiga Piala FA 2026-2026. Dalam laga tersebut, Oxford United menang dramatis via adu penalti dengan skor 5-4.

Ole Romeny pun ambil bagian dalam laga tersebut. Ia masuk di menit 66 menggantikan Siriki Dembele. Ketika Ole Romeny masuk, skor sama kuat 1-1.

Skor imbang itu pun bertahan hingga waktu normal berakhir dan lanjut ke adu tendangan penalti. Di adu tendangan penalti ini, Ole Romeny menjadi salah satu eksekutor Oxford United yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

 

Halaman:
1 2
      
