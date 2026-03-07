Arne Slot Beberkan Kunci Sukses Kemenangan 3-1 Liverpool atas Wolves di Piala FA 2025-2026

WOLVERHAMPTON – Pelatih Liverpool, Arne Slot, melontarkan pujian setinggi langit bagi Andy Robertson usai sang bek kiri tampil sebagai pahlawan dalam kemenangan 3-1 atas Wolves di putaran kelima Piala FA 2025-2026, Sabtu (7/3/2026) dini hari WIB. Robertson membuktikan kapasitasnya sebagai legenda The Reds dengan sumbangan satu gol dan satu assist yang mengunci tiket perempatfinal bagi klub asal Merseyside tersebut.

Kemenangan di Molineux ini sekaligus menjadi ajang balas dendam yang manis bagi Liverpool. Pasalnya, hanya tiga hari sebelumnya, Mohamed Salah dan kawan-kawan harus menelan pil pahit setelah kalah 1-2 dari lawan yang sama di ajang Liga Inggris 2025-2026.

1. Peran Krusial sang Bek Kiri

Turun sejak menit awal menggantikan Milos Kerkez yang diistirahatkan, Robertson langsung tancap gas di awal babak kedua. Ia memecah kebuntuan melalui sepakan jarak jauh yang bersarang di gawang Wolves, sebelum kemudian melepaskan umpan matang untuk gol Mohamed Salah yang sempat ditinjau melalui VAR.

Wolves vs Liverpool. (Foto: Instagram/liverpoolfc)

"Jika kita berbicara tentang gol dan assist, pemain pertama yang terlintas di pikiran Anda mungkin bukan seorang bek sayap. Jadi, jika Anda menambahkan kontribusi itu ke dalam tim yang tidak memberikan lawan kesempatan hingga menit ke-93, tentu itu sangat positif," ujar Arne Slot, dikutip dari Liverpool Echo, Sabtu (7/3/2026).

Slot juga menekankan betapa besarnya dedikasi kapten Skotlandia tersebut bagi klub, terutama setelah sang pemain sempat dirumorkan hampir bergabung dengan Tottenham Hotspur pada bursa transfer Januari lalu. Menurut Slot, Robertson menunjukkan rasa cinta yang luar biasa terhadap Liverpool dan para pendukungnya.