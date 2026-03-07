Penyebab Semen Padang Pecat Dejan Antonic Usai Kalah dari PSIM Yogyakarta

PADANG – Manajemen Semen Padang FC akhirnya mengambil langkah drastis menyusul hasil kurang memuaskan di pekan ke-24 Super League 2025-2026. Hasil imbang saat menjamu PSIM Yogyakarta menjadi puncak kesabaran manajemen yang berujung pada pemutusan kontrak pelatih kepala, Dejan Antonic.

Skuad Kabau Sirah –julukan Semen Padang– sejatinya memiliki keunggulan untuk bisa meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Haji Agus Salim, Rabu 4 Maret 2026 malam WIB. Pasalnya, mereka unggul jumlah pemain, namun justru gagal mengunci poin penuh dengan laga yang berkesudahan imbang 0-0.

1. Keputusan Cepat Manajemen di Tengah Keterpurukan

Hasil imbang tersebut membuat pihak manajemen tim mengambil langkah tegas dengan memecat Dejan Antonic. Kabar pemecatan diumumkan melalui akun Instagram resmi Semen Padang, Kamis 5 Maret 2026 dini hari WIB.

“Kebersamaan Tim Kabau Sirah dengan Coach Dejan harus berakhir. Keputusan ini diambil Manajemen Semen Padang FC, setelah melakukan pertimbangan dan diskusi dengan Komisaris dan Penasehat Tim. Terimakasih Coach Dejan,” tulis Semen Padang dalam akun Instagramnya.

Dejan Antonic

Penasihat tim Semen Padang, Andre Rosiade, mengaku sangat kecewa karena timnya gagal meraih poin penuh melawan PSIM Yogyakarta. Karena itu, pihaknya langsung melakukan evaluasi setelah pertandingan guna mendongkrak performa tim di sisa musim ini.

2. Misi Bangkit

“Hasil yang sangat mengecewakan pada pertandingan hari ini menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen. Untuk itu, manajemen memutuskan melakukan pergantian pelatih demi perbaikan dan peningkatan performa tim ke depan,” ucap Andre di Instagramnya, dikutip Sabtu (7/3/2026).