Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Semen Padang Pecat Dejan Antonic Usai Kalah dari PSIM Yogyakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |01:01 WIB
Penyebab Semen Padang Pecat Dejan Antonic Usai Kalah dari PSIM Yogyakarta
Semen Padang FC Resmi Depak Dejan Antonic. (Foto: Instagram/semenpadangfcid)
A
A
A

PADANG – Manajemen Semen Padang FC akhirnya mengambil langkah drastis menyusul hasil kurang memuaskan di pekan ke-24 Super League 2025-2026. Hasil imbang saat menjamu PSIM Yogyakarta menjadi puncak kesabaran manajemen yang berujung pada pemutusan kontrak pelatih kepala, Dejan Antonic.

Skuad Kabau Sirah –julukan Semen Padang– sejatinya memiliki keunggulan untuk bisa meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Haji Agus Salim, Rabu 4 Maret 2026 malam WIB. Pasalnya, mereka unggul jumlah pemain, namun justru gagal mengunci poin penuh dengan laga yang berkesudahan imbang 0-0.

1. Keputusan Cepat Manajemen di Tengah Keterpurukan

Hasil imbang tersebut membuat pihak manajemen tim mengambil langkah tegas dengan memecat Dejan Antonic. Kabar pemecatan diumumkan melalui akun Instagram resmi Semen Padang, Kamis 5 Maret 2026 dini hari WIB.

“Kebersamaan Tim Kabau Sirah dengan Coach Dejan harus berakhir. Keputusan ini diambil Manajemen Semen Padang FC, setelah melakukan pertimbangan dan diskusi dengan Komisaris dan Penasehat Tim. Terimakasih Coach Dejan,” tulis Semen Padang dalam akun Instagramnya.

Dejan Antonic
Dejan Antonic

Penasihat tim Semen Padang, Andre Rosiade, mengaku sangat kecewa karena timnya gagal meraih poin penuh melawan PSIM Yogyakarta. Karena itu, pihaknya langsung melakukan evaluasi setelah pertandingan guna mendongkrak performa tim di sisa musim ini.

2. Misi Bangkit

“Hasil yang sangat mengecewakan pada pertandingan hari ini menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen. Untuk itu, manajemen memutuskan melakukan pergantian pelatih demi perbaikan dan peningkatan performa tim ke depan,” ucap Andre di Instagramnya, dikutip Sabtu (7/3/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/49/3205434/malut_united_siap_tempur_menghadapi_psm_makassar_mesti_persiapan_mepet-qJPv_large.jpeg
Malut United vs PSM Makassar, Laskar Kie Raha Siap Tempur meski Persiapan Mepet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/49/3205287/hanif_sjahbandi-NLUl_large.jpg
Lawan Rasialisme di Sepak Bola, Hanif Sjahbandi Pastikan APPI Siap Beri Perlindungan Hukum bagi Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/49/3205108/beckham_putra_menjaga_pola_makanan_selama_puasa_ramadhan_persibcoid-uq21_large.jpg
Begini Pola Makan Pemain Timnas Indonesia Beckham Putra di Tengah Jadwal Padat Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/49/3205096/ernando_ari_catatkan_100_laga_bersama_persebaya_surabayaernando_ari_catatkan_100_laga_bersama_persebaya_surabaya-MHq1_large.jpg
Mimpi Kiper Timnas Indonesia Ernando Ari Antar Persebaya Surabaya Juara Super League
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/06/51/1684231/hasil-all-england-2026-empat-wakil-indonesia-tersingkir-di-perempat-final-fzl.webp
Hasil All England 2026: Empat Wakil Indonesia Tersingkir di Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/06/kurniawan_dwi_yulianto.jpg
Timnas Indonesia U-17 Masuk Grup Neraka di Piala AFF U-17 2026, Kurniawan Beri Respons Berkelas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement