HOME BOLA LIGA INDONESIA

Malut United vs PSM Makassar, Laskar Kie Raha Siap Tempur meski Persiapan Mepet

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |20:32 WIB
Malut United vs PSM Makassar, Laskar Kie Raha Siap Tempur meski Persiapan Mepet
Malut United siap tempur menghadapi PSM Makassar mesti persiapan mepet (Foto: Malut United FC)
A
A
A

TERNATE – Bek Malut United, Gustavo Franca, memastikan timnya siap tempur menghadapi PSM Makassar dalam pekan ke-25 Super League 2025-2026. Kendati persiapan mepet, hal itu tidak jadi masalah.

Laga Malut United vs PSM Makassar itu akan digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara. Sepak mula dijadwalkan pada Sabtu 7 Maret 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Siap Tempur

Malut United

Malut United akan menjamu tamunya dengan kekuatan penuh usai kembalinya sejumlah pemain inti ke dalam tim. Maka dari itu, Franca melihat waktu persiapan yang mepet tak jadi masalah.

“Persiapan berjalan lancar meski kami tak memiliki banyak waktu setelah pertandingan terakhir. Namun, kami 100 persen bugar dan siap meraih tiga poin,” kata Franca, Jumat (6/3/2026).

Lebih lanjut, asisten pelatih Ricardo Salampessy mengatakan, semua pemain siap diturunkan. Ia akan mendampingi tim menggantikan Hendri Susilo yang absen karena masalah kesehatan.

“Ciro (Alves) dan Alwi (Slamat) yang sebelumnya mengalami masalah pada kakinya kini sudah kembali ke tim. (Wbeymar) Angulo dan Igor (Innocencio) juga telah kembali dari akumulasi kartu kuning, lalu pada pertandingan terakhir tidak ada pemain yang mengalami cedera,” papar Ricardo.

 “Secara keseluruhan kami sudah siap untuk pertandingan besok. Semua pemain bisa untuk dimainkan dan semoga kami dapat melanjutkan hasil positif serta memberikan hiburan untuk masyarakat Maluku Utara dan Maluku,” tukas mantan pemain Persipura Jayapura itu.

 

Halaman:
1 2
      
