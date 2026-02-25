Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di lanjutan pekan ke-23 Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, siap bersikap profesional saat berhadapan dengan PSM Makassar. Pelatih asal Portugal itu berjanji akan melupakan aspek emosional kedekatan dengan Juku Eja -julukan PSM Makassar.

Laga ini akan menjadi pertemuan emosional antara Bernardo Tavares dan PSM Makassar. Kedua pihak mempunyai hubungan kedekatan lantaran pernah bersama selama 3,5 musim.

1. Bernardo Tavares Pernah Bawa PSM Makassar Juara Liga Indonesia

Bernardo Tavares kini berstatus pelatih Persebaya Surabaya.

Bernardo Tavares adalah sosok yang membawa PSM Makassar menyudahi puasa gelar usai merebut titel pada musim 2022-2023. Tidak hanya itu, Bernardo Tavares juga merupakan pelatih yang mengorbitkan pemain-pemain muda Juku Eja.

Namun, Bernardo Tavares menegaskan akan melupakan semua kenangan Indah di laga mendatang. Pelatih 45 tahun itu siap bersikap profesional demi merebut tiga poin dari PSM Makassar.

"Banyak pemain di sana sudah seperti keluarga bagi saya, tetapi sekarang saya seorang profesional," kata Bernardo Tavares, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Rabu (25/2/2026).

"Saya berada di Persebaya dan selama pertandingan saya akan 200% profesional dan saya akan mencoba melakukan yang terbaik untuk tim kita,” sambungnya.