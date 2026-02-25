Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |17:05 WIB
Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!
Bernardo Tavares siap bawa Persebaya Surabaya menang atas PSM Makassar di Super League 2025-2026. (Foto: iLeague)
A
A
A

LINK live streaming Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di lanjutan pekan ke-23 Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, siap bersikap profesional saat berhadapan dengan PSM Makassar. Pelatih asal Portugal itu berjanji akan melupakan aspek emosional kedekatan dengan Juku Eja -julukan PSM Makassar.

Laga ini akan menjadi pertemuan emosional antara Bernardo Tavares dan PSM Makassar. Kedua pihak mempunyai hubungan kedekatan lantaran pernah bersama selama 3,5 musim.

1. Bernardo Tavares Pernah Bawa PSM Makassar Juara Liga Indonesia

Bernardo Tavares kini berstatus pelatih Persebaya Surabaya.
Bernardo Tavares kini berstatus pelatih Persebaya Surabaya.

Bernardo Tavares adalah sosok yang membawa PSM Makassar menyudahi puasa gelar usai merebut titel pada musim 2022-2023. Tidak hanya itu, Bernardo Tavares juga merupakan pelatih yang mengorbitkan pemain-pemain muda Juku Eja.

Namun, Bernardo Tavares menegaskan akan melupakan semua kenangan Indah di laga mendatang. Pelatih 45 tahun itu siap bersikap profesional demi merebut tiga poin dari PSM Makassar.

"Banyak pemain di sana sudah seperti keluarga bagi saya, tetapi sekarang saya seorang profesional," kata Bernardo Tavares, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Rabu (25/2/2026).

"Saya berada di Persebaya dan selama pertandingan saya akan 200% profesional dan saya akan mencoba melakukan yang terbaik untuk tim kita,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/49/3203635/jadwal_siaran_langsung_persebaya_surabaya_vs_psm_makassar_di_super_league_2025_2026-k27C_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/49/3203569/malut_united_vs_persija_jakarta-3zAo_large.jpg
Malut United Takluk dari Persija Jakarta, Hendri Susilo Tetap Puji Mentalitas Pantang Menyerah Laskar Kie Raha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/49/3203425/laga_psim_yogyakarta_vs_bali_united_berakhir_3_3_liga_indonesia_baru-56XE_large.jpg
Penyebab PSIM Yogyakarta Gagal Kalahkan Bali United di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/49/3203398/milomir_seslija_rawan_dipecat_persis_solo_coachmilo-EWsG_large.jpg
Ini Syarat Milomir Seslija agar Tak Dipecat Persis Solo dalam 2 Laga ke Depan di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/25/49/1680565/daftar-gaji-pembalap-motogp-2026-marquez-tertinggi-rookie-jauh-tertinggal-flj.jpg
Daftar Gaji Pembalap MotoGP 2026: Marquez Tertinggi, Rookie Jauh Tertinggal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/13/presiden_fifa_gianni_infantino.jpg
Presiden FIFA Jamin Piala Dunia 2026 Tetap Aman meski Meksiko Memanas!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement