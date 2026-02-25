Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Daftar 12 Klub Lolos 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Ada Bodo/Glimt hingga Atletico Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |07:49 WIB
Daftar 12 Klub Lolos 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Ada Bodo/Glimt hingga Atletico Madrid
Suasana laga Inter vs Bodo/Glimt. (Foto: UEFA)
A
A
A

DAFTAR 12 klub yang lolos babak 16 besar Liga Champions 2025-2026 telah diketahui. Hingga Rabu (25/2/2026) dini hari WIB, sebanyak 12 tim telah mengamankan tempat di fase gugur. Babak playoff leg kedua menjadi panggung drama, di mana wakil Norwegia, Bodo/Glimt, mencatatkan sejarah besar, sementara itu klub lain yang menyusul 8 tim yang sudah terlebih dulu lolos ke 16 besar juga ada Atletico Madrid, Bayer Levekusen, dan Newcastle United.

1. Rekap Playoff

Kejutan terbesar tersaji di Giuseppe Meazza. Bodo/Glimt sukses membungkam tuan rumah Inter Milan dengan skor 2-1.

Jens Petter Hauge menjadi aktor antagonis bagi mantan rival sekotanya tersebut dengan mencetak gol pembuka. Meski Alessandro Bastoni sempat menipiskan keadaan, Inter tetap harus gugur dengan agregat telak 2-5. Hasil ini membawa Bodo/Glimt melaju ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Di Madrid, Alexander Sorloth tampil fenomenal dengan torehan hat-trick yang membawa Atletico Madrid menang 4-1 atas Club Brugge (agregat 7-4). Kemenangan meyakinkan juga dipetik Newcastle United saat menjamu Qarabag.

FK Bodo/Glimt vs Inter Milan di Liga Champions 2025-2026 (Foto: Inter Milan)
FK Bodo/Glimt vs Inter Milan di Liga Champions 2025-2026 (Foto: Inter Milan)

Bermodal keunggulan besar di leg pertama, The Magpies menutup laga dengan skor 3-2, membuat agregat akhir menjadi 9-3, yang mana hasil tersebut menjadi salah satu skor agregat tertinggi dalam sejarah kompetisi.

Sementara itu, Bayer Leverkusen bermain taktis untuk menjaga asa mereka. Leverkusen menahan Olympiacos 0-0 di BayArena. Meski tanpa gol, hasil tersebut cukup bagi Die Werkself untuk melaju berkat kemenangan 2-0 pada pertemuan pertama di Yunani.

 

Halaman:
1 2
      
