HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming Leg II Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Real Madrid vs Benfica, Juventus Hadapi Galatasaray

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |16:08 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Leg II Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Real Madrid vs Benfica, Juventus Hadapi Galatasaray
Simak jadwal dan link live streaming Leg II Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Fase babak Playoff Leg 2 UEFA Champions League 2025-2026 akan berlangsung pada 25–26 Februari 2026. Ini menjadi momen krusial bagi klub-klub Eropa untuk mengamankan tempat di fase selanjutnya.

Seluruh pertandingan dapat disaksikan melalui live streaming di VISION+. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+.

Teun Koopmeiners cetak 2 gol di laga Galatasaray vs Juventus (Foto: UEFA)

Leg kedua selalu identik dengan tekanan tinggi. Tim yang unggul harus mempertahankan konsistensi, sementara tim tertinggal wajib tampil habis-habisan demi membalikkan keadaan. Beberapa laga diprediksi berlangsung sengit.

Atletico Madrid akan mencoba mengamankan hasil saat berhadapan dengan Club Brugge. Sementara Inter Milan menghadapi tantangan dari Bodo/Glimt yang kerap tampilkan kejutan.

Jadwal Playoff Leg 2 Liga Champions Live di VISION+

Rabu, 25 Februari 2026

00:40 WIB : Atletico Madrid vs Club Brugge

02:55 WIB : Inter Milan vs Bodo/Glimt

02:55 WIB : Leverkusen vs Olympiacos

02:55 WIB : Newcastle vs Qarabag

Kamis, 26 Februari 2026

00:40 WIB : Atalanta vs Dortmund

02:55 WIB : PSG vs Monaco

02:55 WIB : Juventus vs Galatasaray

02:55 WIB : Real Madrid vs Benfica

 

