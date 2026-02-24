JAKARTA – Fase babak Playoff Leg 2 UEFA Champions League 2025-2026 akan berlangsung pada 25–26 Februari 2026. Ini menjadi momen krusial bagi klub-klub Eropa untuk mengamankan tempat di fase selanjutnya.
Leg kedua selalu identik dengan tekanan tinggi. Tim yang unggul harus mempertahankan konsistensi, sementara tim tertinggal wajib tampil habis-habisan demi membalikkan keadaan. Beberapa laga diprediksi berlangsung sengit.
Atletico Madrid akan mencoba mengamankan hasil saat berhadapan dengan Club Brugge. Sementara Inter Milan menghadapi tantangan dari Bodo/Glimt yang kerap tampilkan kejutan.
Jadwal Playoff Leg 2 Liga Champions Live di VISION+
Rabu, 25 Februari 2026
00:40 WIB : Atletico Madrid vs Club Brugge
02:55 WIB : Inter Milan vs Bodo/Glimt
02:55 WIB : Leverkusen vs Olympiacos
02:55 WIB : Newcastle vs Qarabag
Kamis, 26 Februari 2026
00:40 WIB : Atalanta vs Dortmund
02:55 WIB : PSG vs Monaco
02:55 WIB : Juventus vs Galatasaray
02:55 WIB : Real Madrid vs Benfica