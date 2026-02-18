Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Dituduh Rasis ke Vinicius Jr, Gianluca Prestianni Bantah Tegas: Cuma Salah Paham!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |15:49 WIB
Dituduh Rasis ke Vinicius Jr, Gianluca Prestianni Bantah Tegas: Cuma Salah Paham!
Vinicius Jr dan Gianluca Prestianni kala berhadapan semalam. (Foto: Instagram/@gianlucaa_11)
PEMAIN Benfica, Gianluca Prestianni, angkat bicara soal tuduhan yang mengarah kepadanya. Dia dituding telah melakukan tindakan rasisme kepada bintang Real Madrid, Vinicius Jr.

Tetapi, Prestianni tegaskan bahwa tuduhan itu tidaklah benar. Semua itu hanya salah paham semata.

Vinicius Jr cetak gol kemenangan Real Madrid atas Benfica realmadriden

1. Rasis ke Vinicius

Belakangan, sosok Prestianni jadi sorotan karena dituding melontarkan hinaan rasis kepada Vinicius Jr. Hal itu terjadi usai pertandingan playoff 16 besar Liga Champions 2025-2026.

Laga yang digelar di Stadion Da Luz, Rabu (18/2/2026) dini hari itu diketahui berakhir kemenangan Madrid dengan skor 1-0. Satu-satunya gol Madrid dilesakkan Vinicius.

Usai cetak gol, Vinicius lakukan selebrasi provokatif. Prestianni kemudian menyebut Vinicus dengan sebutan monyet. Tindakan rasialis juga didapat Vinicius dari suporter tuan rumah, Benfica.

 

Telusuri berita bola lainnya
