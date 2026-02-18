Andik Vermansah Dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia Jelang FIFA Series 2026?

PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman, bikin kejutan dengan mendatangi pertandingan Championship 2025-2026 antara Garudayaksa FC vs Persekat Tegal di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Apakah sang juru taktik melirik Andik Vermansah?

Herdman tengah berkeliling memantau laga-laga sepakbola di Indonesia. Sejak ditunjuk pada Januari 2026, ia telah menyaksikan sejumlah pertandingan di kasta teratas alias Super League 2025-2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hadir di sesi latihan Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andika)

Belum lama ini, Herdman juga terbang ke Eropa untuk memantau pemain-pemain diaspora Timnas Indonesia. Itu memang sudah jadi bagian dari tugasnya selaku arsitek Skuad Garuda.

1. John Herdman Nonton Championship 2025-2026

Yang menarik, Herdman tidak hanya menyaksikan langsung pertandingan Super League. Akhir pekan kemarin, tepatnya Sabtu 14 Februari 2026, ia menonton laga di level Championship atau Liga 2.

Sontak saja kedatangan Herdman memunculkan spekulasi ada salah satu pemain dari kedua tim yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia pada FIFA Series 2026. Kebetulan, di kubu Garudayaksa ada Andik.

Pemain asal Jawa Timur itu tercatat memiliki 30 penampilan bersama Timnas Indonesia dengan torehan 2 gol dan 8 assist menurut data Transfermarkt. Namun, Andik sudah tidak dipanggil sejak 2019.