HOME BOLA LIGA INGGRIS

2 Pemain Timnas Indonesia yang Tersingkir dari Piala FA 2025-2026, Nomor 1 Ditendang Klub Premier League!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |02:05 WIB
2 Pemain Timnas Indonesia yang Tersingkir dari Piala FA 2025-2026, Nomor 1 Ditendang Klub Premier League!
Ole Romeny gagal membawa Oxford United melaju jauh di Piala FA 2025-2026. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

SEBANYAK 2 pemain Timnas Indonesia yang tersingkir dari Piala FA 2025-2026 akan diulas Okezone. Pada musim panas 2026, dua pemain Timnas Indonesia meninggalkan ranah Inggris, yakni Justin Hubner dan Nathan Tjoe A-On.

Justin Hubner meninggalkan Wolverhampton Wanderers U-21 untuk berlabuh bersama klub Eredivisie, Fortuna Sittard. Sementara Nathan Tjoe A-On meninggalkan seragam Swansea City untuk gabung klub Liga 2 Belanda, Willem II.

Alhasil, saat ini hanya ada dua pemain Timnas Indonesia yang eksis di percaturan sepakbola Inggris. Selain main di Liga 2 Inggris, dua pemain ini juga mentas di ajang Piala FA dan Piala Liga Inggris.

Sayangnya, dua pemain ini sudah tersingkir dari Piala Liga Inggris dan Piala FA 2025-2026. Terbaru, dua pemain ini gugur di Piala FA 2025-2026. Siapa saja?

Berikut 2 pemain Timnas Indonesia yang tersingkir dari Piala FA 2025-2026:

1. Ole Romeny (Oxford United)

Ole Romeny. (Foto: Instagram/oleromeny)

Ole Romeny bermain 25 menit saat Oxford United menjamu salah satu klub Premier League, Sunderland, di babak keempat Piala FA 2025-2026 pada Minggu, 15 Februari 2025 malam WIB.

Sayangnya, aksi Ole Romeny belum cukup untuk menghindarkan The Us -julukan Oxford United- dari kekalahan. Dalam laga tersebut, The Black Cats -julukan Sunderland- menang 1-0 atas Oxford United via eksekusi penalti Habib Diarra pada menit 32.

 

Halaman:
1 2
      
