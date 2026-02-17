Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

John Herdman Panggil Jordi Amat ke Timnas Indonesia yang Tampil Gemilang sebagai Gelandang?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |07:50 WIB
John Herdman Panggil Jordi Amat ke Timnas Indonesia yang Tampil Gemilang sebagai Gelandang?
Jordi Amat berpeluang dipanggil ke Timnas Indonesia asuhan John Herdman. (Foto: Laman resmi Persija Jakarta)
PEMAIN Persija Jakarta Jordi Amat menyatakan nyaman dengan posisi barunya sebagai gelandang bertahan. Apakah itu bisa menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia John Herdman?

Jordi Amat memainkan peran sebagai gelandang saat skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- keterbatasan pemain di posisi gelandang bertahan. Beruntung, pemain berdarah Spanyol ini menjalankan peran barunya dengan cukup baik.

Jordi Amat. (Foto: Instagram/persija)

Saat Persija Jakarta mengalahkan Bali United 1-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali pada Minggu 15 Februari 2026 malam WIB, Jordi Amat bermain sebagai gelandang bertahan dalam pola 4-4-2.

1. Jordi Amat Sabet Predikat Pemain Terbaik di Laga Bali United vs Persija Jakarta

Jordi Amat mengatakan tidak menyangka dapat mendapatkan predikat pemain terbaik dengan posisi barunya. Raihan ini sebagai tanda Jordi Amat bisa menjalankan instruksi tim pelatih dengan baik.

"Gila rasanya bisa memenangkan penghargaan Man of the Match bermain sebagai gelandang. Tapi, mungkin saya harus ganti posisi," kata Jordi Amat, Okezone mengutip dari laman Persija, Selasa (17/2/2026).

"Jadi, sangat bahagia, sangat senang bisa membantu dan semoga masih banyak lagi yang akan datang,” tambahnya.

 

