HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Jaga Kans Juara Super League 2025-2026, Maxwell Souza: 3 Poin Penting dari Bali!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |04:52 WIB
Persija Jakarta Jaga Kans Juara Super League 2025-2026, Maxwell Souza: 3 Poin Penting dari Bali!
Maxwell Souza girang Persija Jakarta jaga kans juara Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@emaxwellsouza95)
A
A
A

GIANYAR – Sayap serang Persija Jakarta, Maxwell Souza, mensyukuri tiga poin dari markas Bali United. Apalagi, tambahan angka penuh itu membantu timnya berada di jalur juara Super League 2025-2026.

Laga Bali United vs Persija Jakarta itu merupakan matchday 21 Super League 2025-2026. Duel digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu 15 Februari 2026 malam WIB.

1. Sangat Krusial

Gustavo Almeida di laga Bali United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Kemenangan Persija dipastikan lewat gol tunggal Gustavo Almeida (8’) yang dibidani oleh Maxwell. Macan Kemayoran untuk pertama kalinya menang di kandang Bali United sejak terakhir kali pada 2018.

Maxwell mengatakan tambahan tiga poin sangat krusial untuk Persija tetap berada di papan atas. Kemenangan itu pun akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain.

"Kami keluar dari sini dengan tiga poin. Kami bawa itu tiga poin ke Jakarta. Itu yang penting buat kami," kata Maxwell, dikutip Selasa (17/2/2026).

Saat ini, Persija berada di posisi ketiga dengan 44 poin. Mereka berselisih tiga poin dengan Persib yang berada di puncak klasemen dengan 47 angka.

 

