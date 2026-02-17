Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ricky Nelson Tegaskan Persija Jakarta Terus Berjuang demi Juara Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |02:17 WIB
Ricky Nelson Tegaskan Persija Jakarta Terus Berjuang demi Juara Super League 2025-2026
Persija Jakarta akan terus berjuang demi gelar juara Super League 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

GIANYAR – Asisten pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, menegaskan timnya akan terus berjuang demi gelar juara Super League 2025-2026. Jadi, mereka tidak boleh banyak hilang poin dalam dalam putaran kedua.

Persija baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Bali United dalam pekan ke-21 Super League 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu 16 Februari 2026 malam WIB.

1. Maksimal

Gustavo Almeida di laga Bali United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Ricky mengatakan kemenangan Persija itu semata-mata bukan kerja keras tim pelatih, tetapi para pemain yang berusaha tampil dengan baik. Alhasil, skema yang disiapkan timnya berjalan efektif dan meraih hasil maksimal.

"Kalau saya pikir bukan tentang saya, bukan tentang juga tim pelatih. Itu soal tim dan seluruh pemain," kata Ricky, dikutip Selasa (17/2/2026).

"Yang paling penting dengan kemenangan ini kami terus tidak jauh dari posisi di atas, kami terus berada di tempat yang memang harus kami lakukan untuk mencari juara," sambung pria berusia 45 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/49/3201958/mauro_zijlstra-mLZE_large.jpg
Perasaan Bahagia Mauro Zijlstra Usai Resmi Jalani Debut Manis Bersama Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/49/3201948/persita_tangerang_vs_psbs_biak-s7YW_large.jpg
Hasil Persita Tangerang vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Comeback Fantastis, Pendekar Cisadane Menang 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/49/3201902/shayne_pattynama_masih_minim_menit_bermain_di_persija_jakarta-Nrb6_large.jpg
Ricky Nelson Bicara Penyebab Shayne Pattynama Minim Menit Bermain dan Nilai Debut Mauro Zijlstra di Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/49/3201852/ricky_nelson_merasa_puas_persija_jakarta_menang_1_0_atas_bali_united_di_kandang_lawan-mgpO_large.jpg
Persija Jakarta Menang 1-0 atas Bali United, Ricky Nelson: Sesuai Rencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/16/51/1677625/pesta-seks-di-kampung-atlet-olimpiade-musim-dingin-milan-10-ribu-kondom-ludes-di-hari-valentine-bui.webp
Pesta Seks di Kampung Atlet Olimpiade Musim Dingin Milan, 10 Ribu Kondom Ludes di Hari Valentine
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/16/mbb_athletics.jpg
Juara Sirnas Padel Jakarta 2026, MBB Athletics Gaspol ke Level Internasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement