Ricky Nelson Tegaskan Persija Jakarta Terus Berjuang demi Juara Super League 2025-2026

Persija Jakarta akan terus berjuang demi gelar juara Super League 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)

GIANYAR – Asisten pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, menegaskan timnya akan terus berjuang demi gelar juara Super League 2025-2026. Jadi, mereka tidak boleh banyak hilang poin dalam dalam putaran kedua.

Persija baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Bali United dalam pekan ke-21 Super League 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu 16 Februari 2026 malam WIB.

1. Maksimal

Ricky mengatakan kemenangan Persija itu semata-mata bukan kerja keras tim pelatih, tetapi para pemain yang berusaha tampil dengan baik. Alhasil, skema yang disiapkan timnya berjalan efektif dan meraih hasil maksimal.

"Kalau saya pikir bukan tentang saya, bukan tentang juga tim pelatih. Itu soal tim dan seluruh pemain," kata Ricky, dikutip Selasa (17/2/2026).

"Yang paling penting dengan kemenangan ini kami terus tidak jauh dari posisi di atas, kami terus berada di tempat yang memang harus kami lakukan untuk mencari juara," sambung pria berusia 45 tahun itu.