Perasaan Bahagia Mauro Zijlstra Usai Resmi Jalani Debut Manis Bersama Persija Jakarta

GIANYAR – Pemain anyar Persija Jakarta, Mauro Zijlstra, akhirnya mencatatkan penampilan perdana bersama skuad Macan Kemayoran saat bertandang ke markas Bali United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada Minggu 15 Februari 2026, berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu mendapatkan kesempatan turun ke lapangan pada menit ke-74. Ia masuk untuk menggantikan peran Gustavo Almeida yang sebelumnya mengisi ujung tombak lini serang Persija.

Mauro menyatakan sangat bahagia dapat memainkan laga bersama tim asuhan Mauricio Souza tersebut. Kegembiraannya terasa kian lengkap karena debutnya dibarengi dengan keberhasilan Persija meraih hasil maksimal di kandang lawan.

1. Sambutan Hangat di Media Sosial

"Senang bisa melakukan debut untuk klub dan mengamankan tiga poin," tulis Mauro di laman Instagram pribadinya, @maurozijlstra, dikutip Senin (16/2/2026).

Mauro Zijlstra. (Foto: Instagram/maurozijlstra)

Unggahan tersebut langsung dibanjiri respons positif dan telah disukai oleh lebih dari 94 ribu pengguna Instagram. Selain itu, terdapat seribu lebih komentar yang menghiasi kolom unggahannya, termasuk ucapan selamat dari para penggawa Timnas Indonesia.