Ricky Nelson Bicara Penyebab Shayne Pattynama Minim Menit Bermain dan Nilai Debut Mauro Zijlstra di Persija Jakarta

GIANYAR – Asisten pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, angkat bicara soal minimnya menit bermain Shayne Pattynama. Ia juga memberi penilaian terkait debut Mauro Zijlstra di Super League 2025-2026.

Persija menang tipis 1-0 saat bertandang ke markas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu 15 Februari 2026 malam WIB. Gol kemenangan Macan Kemayoran dicetak lewat aksi Gustavo Almeida pada menit kedelapan.

1. Debut Manis

Kemenangan ini tak hanya menjadi hasil manis untuk tim, melainkan juga bagi Zijlstra. Pasalnya, pemain berlabel Timnas Indonesia itu menandai debutnya bersama Persija. Striker berusia 21 tahun itu masuk menggantikan Gustavo Almeida pada menit ke-76.

Mengenai debut tersebut, Ricky menilai Zijlstra masih belum tampil pada performa terbaiknya. Menurutnya, sang striker anyar membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kompetisi Super League.

“Jadi kalau untuk Mauro, ya ini game pertama buat dia. Jadi pasti dia ya belum maksimal pasti, karena dia baru beradaptasi juga dengan situasi kompetisi yang sangat ketat ini,” kata Ricky, dikutip Senin (16/2/2026).

Di sisi lain, pria berusia 45 tahun itu juga berbicara mengenai Pattynama yang tak kunjung menembus skuad inti Persija. Sama seperti Zijlstra, bek berusia 27 tahun itu masuk lapangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-79 sekaligus mencatatkan penampilan keduanya.