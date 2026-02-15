Hasil Bali United vs Persija Jakarta di Babak Pertama: Gustavo Almeida Cetak Gol Cepat, Macan Kemayoran Unggul 1-0

GIANYAR – Persija Jakarta menunjukkan taringnya saat bertamu ke markas Bali United dalam lanjutan pekan ke-21 Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Macan Kemayoran tersebut untuk sementara berhasil memimpin tipis 1-0 atas tuan rumah dalam laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2/2026) malam WIB berkat gol Gustavo Almeida di menit kedelapan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta membuka pertandingan dengan permainan cepat. Macan Kemayoran —julukan Persija Jakarta— berhasil mengontrol permainan dengan tempo cepat.

Tak butuh waktu lama, Gustavo Almeida (8') berhasil membuka keunggulan untuk Persija Jakarta. Pemain asal Brasil itu memanfaatkan umpan matang dari Maxwell, Persija unggul 1-0.

Selepas gol itu, Bali United berupaya untuk membalas dengan bermain agresif. Namun, serangan anak asuh Johnny Jansen masih belum membuahkan gol.

Gustavo Almeida di laga Bali United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Serdadu Tridatu —julukan Bali United— masih belum menyerah. Serangan masif dilancarkan oleh Jens Raven dan kolega. Tetapi, hingga menit ke-30, belum ada gol balasan yang tercipta.