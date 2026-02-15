Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United vs Persija Jakarta: Potensi Debut Mauro Zijlstra dan Jean Mota!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |09:33 WIB
Bali United vs Persija Jakarta: Potensi Debut Mauro Zijlstra dan Jean Mota!
Sejumlah pemain baru Persija Jakarta berpotensi debut pada laga kontra Bali United (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

GIANYAR – Laga Bali United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 berpotensi jadi debut buat Mauro Zijlstra dan Jean Mota. Hal itu dinyatakan asisten pelatih Ricky Nelson.

Duel Bali United vs Persija Jakarta itu merupakan partai pekan ke-21 Super League 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (15/2/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Sudah Siap

Jean Mota diresmikan sebagai pemain baru Persija Jakarta

Pada jeda transfer paruh musim, Persija mendatangkan Fajar Fathurrahman, Alaeddine Ajaraie, Shayne Pattynama, Paulo Ricardo, Zijlstra, Cyrus Margono, dan Jean Mota. Untuk saat ini, tiga nama terakhir belum mendapat menit bermain.

Ricky mengatakan kondisi pemain-pemain baru untuk saat cukup baik. Jadi, timnya memiliki banyak opsi dalam menentukan pemain yang akan dimainkan nantinya melawan Bali United.

"Pemain baru semua ready (siap), ya," kata Ricky dalam konferensi pers, Sabtu 14 Februari 2026.

 

Halaman:
1 2
      
