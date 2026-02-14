HASIL Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC di lanjutan pekan ke-21 Super League 2025-2026 telah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (14/2/2026) malam WIB, The Guardians -julukan Bhayangkara FC- menang 2-1.
Kekalahan ini praktis mengejutkan bagi skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya. Sebab, sebelum laga malam ini, Persebaya Surabaya tidak terkalahkan dalam 13 laga beruntun Super League 2025-2026.
Babak pertama
Persebaya dan Bhayangkara FC bermain agresif sejak menit awal laga. Kedua tim berusaha saling menekan agar dapat mencetak gol cepat.
Bhayangkara FC berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Kepastian itu didapat setelah Bernard Doumbia mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-26.
Secara luar biasa, tim tamu berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-45+2. Kali ini gol Bhayangkara FC dicatatkan Moussa Sidibe.
Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Persebaya Surabaya masih tertinggal dari Bhayangkara FC dengan skor 0-2.