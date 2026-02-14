Hasil Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Kejutan, Bajul Ijo Tumbang 1-2!

HASIL Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC di lanjutan pekan ke-21 Super League 2025-2026 telah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (14/2/2026) malam WIB, The Guardians -julukan Bhayangkara FC- menang 2-1.

Kekalahan ini praktis mengejutkan bagi skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya. Sebab, sebelum laga malam ini, Persebaya Surabaya tidak terkalahkan dalam 13 laga beruntun Super League 2025-2026.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Persebaya dan Bhayangkara FC bermain agresif sejak menit awal laga. Kedua tim berusaha saling menekan agar dapat mencetak gol cepat.

Bhayangkara FC menang 2-1 atas Persebaya Surabaya. (Foto: instagram/@bhayangkarafc)

Bhayangkara FC berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Kepastian itu didapat setelah Bernard Doumbia mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-26.

Secara luar biasa, tim tamu berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-45+2. Kali ini gol Bhayangkara FC dicatatkan Moussa Sidibe.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Persebaya Surabaya masih tertinggal dari Bhayangkara FC dengan skor 0-2.