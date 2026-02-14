Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Siap Sabet 3 Poin!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |20:30 WIB
Bali United vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Siap Sabet 3 Poin!
Dony Tri Pamungkas (kanan) siap bantu Persija Jakarta menang di markas Bali United. (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

PEMAIN Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas menegaskan timnya siap tempur melawan Bali United. Personel Timnas Indonesia U-23 itu ingin membantu Persija Jakarta mencuri poin penuh di markas Bali United.

Pertemuan Bali United vs Persija Jakarta tersaji dalam lanjutan pekan ke-21 Super League 2025-2026. Laga itu akan dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Gianyar pada Minggu 15 Februari 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Persija Jakarta Baru Kalah dari Arema FC

Persija Jakarta kalah 0-2 dari Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
Persija Jakarta kalah 0-2 dari Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- datang ke Bali dengan catatan kurang baik. Skuad asuhan Mauricio Souza ini menelan kekalahan 0-2 dari Arema FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Minggu 8 Februari 2026.

Dony Tri Pamungkas mengatakan persiapan timnya sejauh ini berjalan cukup baik setelah melakukan berbagai evaluasi. Alhasil, Persija Jakarta mempunyai modal positif untuk melawan Bali United.

"Semua pemain dalam kondisi baik dan alhamdulillah persiapan kita berjalan dengan lancar," kata Dony Tri Pamungkas dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu (14/2/2026).

2. Persija Jakarta Siap Keluarkan Performa Terbaik

Pemain yang biasa bermain sebagai fullback kiri itu mengatakan Persija Jakarta dan Bali United akan berusaha memberikan penampilan terbaik. Kedua tim memang butuh poin untuk memperbaiki peringkat di klasemen sementara Super League 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
