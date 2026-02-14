Bali United vs Persija Jakarta: Skuad Macan Kemayoran Alami Masalah Mental!

Ricky Nelson (kiri) siap bawa Persija Jakarta bangkit saat tandang ke markas Bali United. (Foto: Media Persija Jakarta)

ASISTEN pelatih Persija Jakarta Ricky Nelson menyatakan mentalitas timnya memang menjadi sorotan dan itu terus akan dibenahi. Mental skuad Persija Jakarta wajib dibenahi agar mereka tampil menggila saat melawan Bali United.

Pertemuan Bali United vs Persija Jakarta tersaji dalam lanjutan pekan ke-21 Super League 2025-2026. Laga itu akan dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Gianyar pada Minggu 15 Februari 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Kekalahan dari Arema FC Rusak Mental Persija Jakarta

Persija Jakarta kalah 0-2 dari Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Ricky Nelson mengakui mentalitas timnya agak sedikit bermasalah setelah kalah 0-2 dari Arema FC dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Minggu, 8 Februari 2026 malam WIB.

"Persiapan kami memang yang paling penting kami memperbaiki masalah mental dalam seminggu ini, ya. Kekalahan dari Arema di kandang itu cukup mengganggu," kata Ricky Nelson dalam konferensi pers jelang Bali United vs Persija Jakarta, Sabtu (14/2/2026)

"Minggu ini tim pelatih dan juga pelatih kepala menyiapkan tim untuk bagaimana kembali lagi bahwa kompetisi masih panjang. Kami mau berusaha kembali untuk bisa menuju posisi yang kita inginkan, yaitu bisa tetap dekat dengan posisi pertama," tambah Ricky Nelson.

2. Persija Jakarta Diprediksi Dapat Perlawanan Sengit dari Bali United

Pria berusia 45 tahun itu menyadari Persija Jakarta akan mendapatkan perlawanan ketat dari skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United. Karena itu, Rizky Ridho dan kolega harus memiliki mentalitas pantang menyerah.