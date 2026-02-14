Ketum The Jakmania Ultimatum Persija Jakarta: Wajib Sapu Bersih jika Ingin Juara Super League 2025-2026!

Persija Jakarta kalah 0-2 dari Arema FC di Super League 2025-2026. (Foto: Media Persija Jakarta)

KETUA Umum The Jakmania Diky Soemarno memberikan pesan tegas untuk Persija Jakarta jika ingin juara Super League 2025-2026. Ia meminta Persija Jakarta jangan sampai seri dan kalah di sisa laga Super League 2025-2026.

1. Persija Jakarta Baru Tumbang dari Arema FC

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Arema FC dalam lanjutan pekan ke-20 Super League 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu 8 Februari 2026.

Persija Jakarta kalah 0-2 dari Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Diky Soemarno mengatakan kans Persija Jakarta menjadi juara masih terbuka. Namun, paling terpenting Persija Jakarta jangan sampai mudah kehilangan poin lagi ke depannya.

"Jadi, saya berharap setelah ini tidak ada kata lain selain menang di setiap pertandingan. Tidak ada seri, kalah, tidak ada urusan, karena targetnya masih juara," kata Diky Soemarno di Jakarta.

2. Persija Jakarta Tertinggal 6 Poin dari Persib Bandung

Saat ini Persija Jakarta asuhan Mauricio Souza menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 41 poin. Mereka berselisih enam poin dari Persib Bandung yang berada di puncak klasemen.