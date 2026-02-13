Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Malut United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Laskar Kie Raha Cukur Tamunya 4-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |21:04 WIB
Hasil Malut United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Laskar Kie Raha Cukur Tamunya 4-0
Malut United menang 4-0 atas Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)
TERNATE – Hasil Malut United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Jumat (13/2/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 4-0 untuk Laskar Kie Raha.

Empat gol Malut United disumbangkan Igor Inocencio (11’), Ciro Alves (23’), Tyronne del Pino (68’), dan David da Silva (77’). Hasil ini menambah poin mereka menjadi 40 dari 21 pertandingan yang sudah dilakoni.

Malut United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)
Malut United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Malut United tampil menyengat sejak menit awal. Tim berjulukkan Laskar Kie Raha itu sukses membuka keran golnya pada menit ke-11 lewat tendangan roket Igor Inocencio yang tak mampu dibendung kiper Persijap Jepara, Muhammad Ardiansyah. 

Laskar Kie Raha terus mendominasi permainan. Tim besutan Hendri Susilo itu akhirnya berhasil menggandakan keunggulan atas Persijap Jepara lewat aksi Ciro Alves pada menit ke-23. 

Persijap Jepara terlihat masih kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Pasalnya, Malut United terus menggempur pertahanan mereka meski belum ada tambahan gol yang tercipta. 

Hingga laga memasuki menit ke-40, belum ada tambahan gol yang tercipta. Pada akhirnya, Malut United untuk sementara unggul 2-0 atas Persijap Jepara di babak pertama. 

Usai turun minum, Malut United kembali mendominasi permainan. Meski begitu, Laskar Kie Raha masih kesulitan menembus pertahanan Persijap Jepara. 

 

