HOME BOLA LIGA INDONESIA

Malut United vs Persijap Jepara: Laskar Kie Raha Siap Sabet 3 Poin di Super League 2025-2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |03:05 WIB
Malut United vs Persijap Jepara: Laskar Kie Raha Siap Sabet 3 Poin di Super League 2025-2026!
Malut United siap hajar Persijap Jepara malam ini. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

PELATIH Malut United Hendri Susilo siap meraih tiga poin saat menjamu Persijap Jepara di lanjutan pekan ke-21 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Jumat 13 Februari 2025 pukul 19.00 WIB. Ia telah melupakan kekalahan beruntun yang dialami Laskar Kie Raha -julukan Malut United, yakni tumbang 1-2 dari Bhayangkara FC dan 0-2 dari Persib Bandung.

“Kami sudah melupakan dua kekalahan pada laga sebelumnya. Sekarang semua sepakat untuk merebut tiga poin melawan Persijap Jepara,” kata Hendri Susilo dalam konferensi pers jelang laga.

1. Momentum Kebangkitan Malut United

Malut United di Super League 2025-2026.jpg

Coach Hendri Susilo mengatakan pertandingan melawan Persijap Jepara akan menjadi momentum kebangkitan Laskar Kie Raha. Kekalahan yang dialami pada dua pertandingan terakhir tak boleh terulang lagi.

“Kami tak boleh menganggap remeh siapa pun. Saat ini, baik melawan tim papan atas maupun papan bawah jika tidak siap kami bisa terpeleset. Untuk itu, kami harus menjaga fokus demi bisa memenangkan pertandingan besok,” kata Hendri Susilo.

Selama sepekan terakhir, tim telah melaksanakan persiapan secara maksimal. Evaluasi dilakukan untuk mencegah kesalahan yang sama terulang kembali.

Perwakilan pemain Malut United, Igor Inocencio, mengatakan pemain dalam kondisi siap untuk menghadapi Persijap Jepara. Tiga poin menjadi target utama yang dicanangkan pada pertandingan malam ini.

 

