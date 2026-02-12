Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

SUGBK Dipersiapkan untuk Timnas Indonesia, Persija Jakarta Jamu PSM Makassar di JIS?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |22:13 WIB
SUGBK Dipersiapkan untuk Timnas Indonesia, Persija Jakarta Jamu PSM Makassar di JIS?
Persija Jakarta kemungkinan kembali ke Stadion JIS saat menjamu PSM Makassar (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan ditutup sementara untuk persiapan menyambut FIFA Series 2026 selama Februari – Maret. Persija Jakarta kini harus mencari kandang untuk laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 kontra PSM Makassar pada Jumat 20 Februari.

SUGBK akan menjalani perawatan dan perbaikan demi kepentingan FIFA Series pada 23-31 Maret 2026. Maka dari itu, Persija tidak akan bisa memakai stadion tersebut untuk sementara waktu.

1. Sudah Ada Penjajakan

Stadion Utama Gelora Bung Karno. SUGBK. Cikal Bintang/MPI

Ketua Umum The Jakmania Diky Soemarno menyebut laga kontra PSM besar kemungkinan digelar di Stadion JIS (Jakarta International Stadium). Saat ini, sudah ada penjajakan dan peninjauan ke stadion itu.

"Untuk saat ini belum ada kepastian. Komunikasi masih berjalan, tetapi belum ada keputusan final. Setahu saya memang masih dalam tahap pembahasan," kata Diky di Pelita Jaya Arena, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

"Hari Senin (9 Februari) kemarin kami sudah melakukan peninjauan ke JIS bersama-sama. Ada progres yang cukup baik, tetapi kami masih menunggu keputusan dari panitia pelaksana (panpel)," tambah pria berkacamata itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/49/3201300/mauro_zijlstra-rWTE_large.jpg
Sambut Kedatangan Mauro Zijlstra, Gustavo Almeida Yakin Persija Jakarta Makin Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/49/3200911/federico_barba_saat_berduel_melawan_lionel_messi_pada_2019_fedebarba19-fZQP_large.jpg
Kisah Pemain Persib Bandung yang Pernah Lawan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hingga Luis Suarez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/49/3200908/ryo_matsumura_pernah_tidak_digaji_persija_jakarta_selama_berbulan_bulan_ryomatsumuraofficial-83g5_large.jpg
Curhat Ryo Matsumura Pernah Telat Digaji Persija Jakarta, Kini Berjuang di Bhayangkara FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/49/3200857/ivar_jenner_dan_rafael_struick-ystk_large.jpg
Adu Gaji Rafael Struick dengan Ivar Jenner di Dewa United, bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/12/51/1676239/django-bustamante-dan-efren-reyes-rasakan-hal-spesial-di-laga-ekshibisi-bersama-artis-tanah-air-ujm.webp
Django Bustamante dan Efren Reyes Rasakan Hal Spesial di Laga Ekshibisi Bersama Artis Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/12/django_bustamante.jpg
Dua Legenda Biliar Dunia Tampil di Jakarta, PB POBSI Genjot Regenerasi Atlet
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement