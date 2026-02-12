SUGBK Dipersiapkan untuk Timnas Indonesia, Persija Jakarta Jamu PSM Makassar di JIS?

Persija Jakarta kemungkinan kembali ke Stadion JIS saat menjamu PSM Makassar (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan ditutup sementara untuk persiapan menyambut FIFA Series 2026 selama Februari – Maret. Persija Jakarta kini harus mencari kandang untuk laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 kontra PSM Makassar pada Jumat 20 Februari.

SUGBK akan menjalani perawatan dan perbaikan demi kepentingan FIFA Series pada 23-31 Maret 2026. Maka dari itu, Persija tidak akan bisa memakai stadion tersebut untuk sementara waktu.

1. Sudah Ada Penjajakan

Ketua Umum The Jakmania Diky Soemarno menyebut laga kontra PSM besar kemungkinan digelar di Stadion JIS (Jakarta International Stadium). Saat ini, sudah ada penjajakan dan peninjauan ke stadion itu.

"Untuk saat ini belum ada kepastian. Komunikasi masih berjalan, tetapi belum ada keputusan final. Setahu saya memang masih dalam tahap pembahasan," kata Diky di Pelita Jaya Arena, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

"Hari Senin (9 Februari) kemarin kami sudah melakukan peninjauan ke JIS bersama-sama. Ada progres yang cukup baik, tetapi kami masih menunggu keputusan dari panitia pelaksana (panpel)," tambah pria berkacamata itu.