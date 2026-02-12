Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Penyebab Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |07:24 WIB
Penyebab Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
Persib Bandung kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di leg I 16 besar ACL2. (Foto: Persib.co.id)
PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, bereaksi usai timnya kalah 0-3 dari Ratchaburi di leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Ia mengakui skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- bermain buruk. 

Persib Bandung kalah cukup telak dengan skor 0-3 saat bertandang ke markas Ratchaburi FC di Stadium Ratchaburi, Thailand, Rabu 11 Februari 2026 malam WIBI. Gol-gol kemenangan tuan rumah dicetak lewat brace Pedro “Tana” Placeres (5’ dan 84’), dan Gabriel Mutombo Kupa (53’). 

1. Start Lambat Persib Bandung

Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/persib)

Usai pertandingan, Bojan Hodak mengakui performa Thom Haye dan kawan-kawan tidak maksimal sejak menit pertama. Juru taktik asal Kroasia itu menyoroti gol cepat yang dicetak Ratchaburi. FC.

"Kami tidak memulai laga dengan baik dan sudah kebobolan dalam 10 menit pertama," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (12/2/2026). 

Skuad Maung Bandung sempat mencoba bangkit dan menciptakan beberapa peluang emas, namun tak ada yang berujung gol. Bojan Hodak juga menilai skuadnya kehilangan kendali di lini tengah saat memasuki babak kedua sehingga Ratchaburi FC berhasil menggandakan keunggulan. 

2. Bojan Hodak Alihkan Fokus

Meski demikian, Bojan Hodak tak ingin larut lama dalam kekalahan tersebut. Pelatih 54 tahun itu fokus pada pertandingan leg kedua melawan Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Rabu 18 Februari 2026.

 

