Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Gol Cepat Tuan Rumah Kejutkan Maung Bandung

RATCHABURI – Persib Bandung harus puas menutup babak pertama dengan kondisi tertinggal dari klub Thailand, Ratchaburi FC dalam laga leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026, pada Rabu (11/2/2026) malam WIB. Bermain di Stadion Ratchaburi, tim berjuluk Maung Bandung itu tepatnya tengah tertinggal 0-1 dari tim tuan rumah.

Ratchaburi FC berhasil unggul berkat gol cepat Pedro Tana ketika laga baru berjalan lima menit. Persib yang awalnya tertekan, berhasil bangkit di pertengahan babak pertama, namun Ratchaburi FC bertahan dengan baik sehingga tak ada gol dan membuat skor 0-1 bertahan hingga paruh pertama berakhir.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Ratchaburi FC dan Persib bermain agresif pada awal babak pertama. Langkah itu kedua tim lakukan demi dapat mencetak gol cepat.

Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/rbfcofficial_)

Ratchaburi FC pun berhasil unggul cepat atas Persib pada awal babak pertama. Kepastian itu setelah Pedro Placeres mampu memanfaatkan umpan Denilson untuk menjadi gol pada menit ke-5.

Tim asuhan Bojan Hodak pun berusaha untuk segera menyamakan kedudukan. Akan tetapi, pertahanan Ratchaburi FC memang masih solid menghalau serangan yang datang.