HOME BOLA LIGA CHAMPION

Malam Ini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |15:45 WIB
Malam Ini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
Persib Bandung akan menantang Ratchaburi FC di leg 1 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co,id)
A
A
A

LINK live streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, Persib Bandung akan menantang Ratchaburi FC di Dragon Solar Park pada Rabu (11/2/2026) pukul 19.15 WIB.

1. Persib Bandung Kuat saat Tampil di Thailand

Dalam dua musim terakhir, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- tiga kali melawat ke Thailand. Skuad asuhan Bojan Hodak ini tandang ke markas Port FC, Ratchaburi FC dan Bangkok United.

Persib Bandung vs Ratchaburi FC

Di matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025, Persib Bandung menahan Port FC 2-2. Kemudian di masa pramusim 2025-2026, Persib Bandung bermain 2-2 di markas Ratchaburi FC, tim yang akan dihadapi Maung Bandung malam ini.

Terakhir, di matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung menumbangkan Bangkok United 2-0 di kandang lawan. Total dari tiga laga tandang di atas, Persib Bandung tak terkalahkan di Thailand dengan rincian satu menang dan dua kalah.

Apakah hasil di atas pertanda Maung Bandung akan mencuri minimal satu angka di markas Ratchaburi FC? Menarik menantikan aksi Andrew Jung dan kawan-kawan.

2. Prediksi Bojan Hodak

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memprediksi laga nanti malam berjalan sengit. Kedua tim diyakini akan bermain hati-hati sambil mencoba mencari celah di pertahanan lawan.

 

Halaman:
1 2
      
