3 Pemain Persib Bandung yang Bisa Repotkan Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Thom Haye!

Thom Haye salah satu pemain Persib Bandung yang bisa repotkan Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/@thomhaye)

SEBANYAK 3 pemain Persib Bandung yang bisa merepotkan Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan diulas Okezone. Persib Bandung akan menantang Ratchaburi FC di Dragon Solar Park, Ratchaburi, Thailand pada Rabu (11/2/2026) pukul 19.15 WIB.

Bagi Persib Bandung, ini merupakan lawatan ketiga mereka ke Thailand dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- tandang ke markas Port FC di fase grup AFC Champions League 2 2024-2025 dan menyambangi kandang Bangkok United di fase grup AFC Champions League 2 2025-2026.

Persib Bandung menang beruntun atas Bangkok United. (Foto: Instagram/@persib)

Hasilnya, Persib Bandung bermain 2-2 di markas Port FC dan menang 2-0 di kandang Bangkok United. Dua hasil positif di atas apakah sebagai tanda Persib Bandung takkan kalah dari Ratchaburi FC di kandang lawan?

Untuk minimal mendapatkan hasil imbang di markas Ratchaburi FC, Persib Bandung dapat mengandalkan tiga pemain di bawah ini. Siapa saja?

Berikut 3 pemain Persib Bandung yang bisa merepotkan Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026:

1. Thom Haye

Thom Haye tidak akan tampil inferior di hadapan klub Thailand. Sebab, gelandang 30 tahun ini secara mental sangat kuat karena biasa menghadapi klub-klub raksasa Belanda.

Berperan sebagai otak serangan Persib Bandung, Thom Haye sudah mencatatkan dua assist di AFC Champions League 2 2025-2026. Bukan tak mungkin di laga nanti malam, Thom Haye membuka rekening golnya di AFC Champions League 2 2025-2026.